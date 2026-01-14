Спорт:

Големият проблем с еврото и накъде отиват заплатите в България: Икономисти коментират

Основният проблем с еврото засега е липсата на достатъчно монети и банкноти. Влизането ни в еврозоната не е гладко и активно - нямаме официални данни за януари, логично, но контролните органи говорят за повишение на цени, показват примери. Въпросът е какво ще стане в бъдеще. Това заяви икономистът Стоян Панчев.

Колегата му Адриан Николов, страши икономист в Института за пазарна икономика, е на същото мнение - той критикува БНБ и отговорните държавни институции, че не са направили достатъчно убедителна информационна кампания, за да успокоят основните страхове на хората.

Що се отнася до заплатите в България и еврото - дали ще намалеят - Николов изрази скептицизъм. За инфлацията той призова пред БНТ да видим поне данните за 15 февруари. Но според него, относно инфлацията и цените ще има по-голяма яснота към лятото, с натрупване на данни.

Внос на работници в трети страни, които имат много по-осезаемо присъствие, особено в конкретни сектори. Където има повече чужди работници, намаляват българите - със сигурност това ще влияе и на нивото на заплатите в средносрочен план, каза Панчев. И поясни - ако не да намалеят заплатите, то ще намалее увеличението им. Дори ако заплатите не се променят в абсолютна стойност, при повече работници от чужбина всъщност имаме увеличаващ се обем т.е. намаляваща стойност. Той напомни за Тошко Йорданов - ОЩЕ: Тошко Йорданов към младите лекари: Ако не искате да работите, ще вкараме специалисти отвън за 500 долара

Трябва държавата да покаже каква ѝ е политиката - защото с по-нископлатени работници и внос на служители, бизнесът не е стимулиран да влага повече в добавена стойност, каза още Панчев.

Адриан Николов обаче посочи нещо важно - официалната статистика на НСИ не посочва къде идват най-много работници от чужбина. Никой не събира конкретни числа, има само обща представа, каза той. И дори заговори за огромен диапазон в оценките на НСИ - между 15 000 и 50 000 чужденци.

Ивайло Ачев
