Сметките за парно от лева в евро: Има ли драма?

Не би трябвало да се притесняват гражданите от сметките за парно, защото те ще бъдат в евро. Сметките за парно са превалутирани по курса на еврото - 1.95583. Драма със сметките за парно не може да има, а разлика в цената може да има единствено при употребената енергия през зимата. Това заяви пред bTV Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България.

Изготвянето на сметките за парното - по същия начин

Двойното обозначаване на сметките за парно в лева и в евро ще продължи съгласно Закона за въвеждане на еврото - до лятото. Плащането на сметките за парно ще могат да се извършват както в лева, така и в евро.

Кремен Георгиев уточни, че изготвянето на сметките за парно продължава по същия начин освен с обозначаването с новата валута. Всички касиери на "Топлофикация" са обучени и за разпознаване на фалшивите евробанкноти от истинските.

Той добави, че няма да има промяна и във формулата за изчисляване на сметките за парното.

Кремен Георгиев заяви, че разликата в изравнителните сметки за парно няма да бъдат фрапиращи чисто математически. Той се надява още "Топлофикация" да излезе от финансовата дупка, в която се намира.

