Желязков уверен, че ще убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро

Приемането на бюджета е един от ключовите моменти, през които България трябва да премине, за да гарантира устойчивостта на демократичните тенденции и стабилността на държавата. Това заяви премиерът Росен Желязков. По думите му правителството ще убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро. "На 1 януари България ще направи решителна крачка към завършване на своята европейска интеграция по този неотклонен, но изключително труден път, по който вървим от 1989 г. насам", подчерта той.

Премиерът посочи, че задачата на правителството не е само да брани собствената си устойчивост, а да защитава стабилността на демократичните тенденции, които са основа на доверието в институциите.

Желязков акцентира и върху ролята на България като държава от Източния фланг на НАТО, която има отговорността и възможността да превърне Черно море от разделителна линия в зона на сигурност и сътрудничество между демокрации. Той подчерта, че Европа трябва да разглежда защитата на демокрацията като отбранителна политика, основана не само на ценности, но и на технологичен капацитет и институционална устойчивост.

Премиерът изтъкна, че образованието и демографията са дългосрочните инвестиции, които ще определят бъдещата устойчивост на България. "Следващото поколение ще защитава демокрацията не само с идеи, но и с технологична компетентност", каза още Желязков и допълни, че развитието на дигиталните и граждански умения е приоритет за държавата.