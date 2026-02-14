Владимир Зографски записа историческо класиране за България на Зимни олимпийски игри

Най-добрият ски скачач на България Владимир Зографски се класира на историческото десето място на голямата шанца в олимпийското състезание от Игрите в Милано-Кортина 2026. Той бе шести след първите опити, но изостана с 4 позиции. Въпреки че не попадна в битката за медалите, Зографски записа най-доброто представяне на наш сънародник в този спорт на олимпийски игри. 32-годишният ни състезател завърши с 277.3 точки след два опита от по 133.5 метра в комплекса в Предацо.

Той беше шести след първия скок в надпреварата, която премина при лек снеговалеж. Световният шампион Домен Превц (Словения) спечели титлата с 301.8 точки. Той беше втори след първите опити със 138.5 метра и 147.0 точки, но с най-дългия скок в състезанието от 141.5 метра при втория си опит заслужи златото.

24-годишният Рен Никайдо (Япония) остана втори с 295.0 точки. Азиатецът беше лидер в средата на състезанието с най-дългия първи опит от 140.0 метра и 154.0 точки, но във втория постигна 136.5, което не беше достатъчно за титлата. Полякът Кацпер Томасяк завърши трети с 291.2 точки след скокове от 133.0 и 138.5 метра и прибави ново олимпийско отличие след среброто на малката шанца преди пет дни.

Зографски завърши 32-и на малката шанца, на която до днес беше и най-доброто му класиране на Олимпийски игри с 14-ото място в Пьончан 2018.