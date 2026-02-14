Зеленски в Мюнхен: Путин се възприема като цар, но всъщност е роб на войната

Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Мюнхен на 14 февруари и изнесе реч на Мюнхенската конференция по сигурността. По време на речта си държавният глава повдигна въпросите за военната помощ, мирните преговори, руската агресия и гаранциите за сигурност.

Позицията на Русия за войната

"Путин не се интересува от нищо друго, той не води обикновен живот, не седи в кафене... Не може да си представи живот без власт, консултира се повече с цар Петър и императрица Екатерина за териториални придобивки, отколкото с който и да е жив човек за реалния живот", каза Зеленски. Президентът подчерта, че Путин няма да се откаже от войната срещу Украйна.

⚡️ Zelensky is tearing into Putin at the Munich Security Conference:



📍 “Putin does not live like ordinary people. He cannot imagine life without power — or after power. Ordinary things do not interest him.”



📍 “Putin consults Tsar Peter and Empress Catherine about territorial… pic.twitter.com/gQCVYwK5w6 — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

"Можете ли да си представите Путин без война? Никой в Украйна не вярва, че той ще се откаже от Украйна или Европа, той няма да се откаже от идеята за война. Може би се възприема като цар, но в действителност е роб на войната", добави той.

Преговорите

Володимир Зеленски заяви готовността на Украйна да сключи мирно споразумение. "Готови сме за споразумение, което ще донесе истински мир. Вярваме, че тази война може да бъде прекратена", каза той.

Зеленски отбеляза, че има споразумения, готови за подписване със Съединените щати и Европа. Той подчерта, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат част от всяко споразумение. "Тези гаранции ще отговорят на основния въпрос: колко време ще мине, преди да избухне нова война? И се надяваме, че президентът Доналд Тръмп ще ни чуе, надяваме се, че Конгресът ще ни чуе, надяваме се, че американският народ ще ни чуе. И сме благодарни за всяка реална помощ", отбеляза президентът.

Снимка: Getty Images

Той също така съобщи за осъществена връзка със Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и среща с държавния секретар Марко Рубио. Президентът изрази надежда, че тристранните преговори следващата седмица ще бъдат продуктивни. "Американците често се връщат към въпроса за отстъпките и твърде често тези отстъпки се обсъждат само в контекста на Украйна, а не на Русия. Европа практически не присъства на масата за преговори, което според мен е голяма грешка", добави Зеленски.

Приоритетни нужди и стратегически цели на Украйна

Зеленски заяви, че Украйна трябва да укрепи енергийната си сигурност и да се сдобие с допълнителни ракети за системите за противовъздушна отбрана. Според него въоръжените сили на Украйна нямат ракети "Пейтриът", NASAMS и IRIS-T.

Президентът съобщи, че Украйна, заедно с партньорите си, подготвя план за енергийна подкрепа и доставки на ракети до 24 февруари. Той също така подчерта, че стратегическите цели на Украйна остават членството в Европейския съюз и НАТО. Президентът заяви, че програмата PURL, която включва закупуването на американско оръжие за Украйна, съществува благодарение на подкрепата на Европа. "Европа плаща за нашата способност да спрем балистичните удари", каза Зеленски.

Недостиг на ракети за противовъздушна отбрана

Снимка: Getty Images

Зеленски съобщи за недостиг на ракети за украинските сили за противовъздушна отбрана. Той отбеляза, че понякога доставката на ракети се извършва точно преди руските удари. "Тъй като тези подразделения използваха ракетите си, за да спрат руските удари, не беше налице попълване на запасите, а разузнаването съобщава, че нов масивен удар може да бъде нанесен в рамките на 1-2 дни. Понякога успяваме да доставим нови ракети точно преди ударите, понякога буквално в последния момент", каза той.

Президентът поясни, че само през януари Русия е използвала 6000 ударни дрона, над 150 ракети и над 5000 крилати ракети срещу Украйна. "И така всеки месец. Представете си това във вашия град: разрушени улици, унищожени къщи, училища... И това е ежедневието в Украйна от страна на Русия в продължение на четири години", добави държавният глава.

Той също така съобщи, че ракетите за противовъздушна отбрана, които Украйна получи в неделя, са били използвани в четвъртък.

Руски петролни танкери и финансиране на Кремъл

Президентът заяви, че руските петролни танкери продължават да бъдат източник на финансиране за Кремъл и оперират край бреговете на Европа. "Руските петролни танкери все още се движат свободно по европейските брегове. В Балтийско море, в Северно море, а също и в Средиземно море", каза Зеленски.

Ukraine is ready to offer Russia a ceasefire if they hold elections Zelensky said. pic.twitter.com/9ISx5nY5e6 — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2026

Според него Русия използва повече от 1000 танкера, всеки от които е "плаващ портфейл" за Кремъл. Президентът отбеляза, че е обсъдил този въпрос с френския президент Еманюел Макрон и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Говорихме за актуализиране на европейското законодателство, така че руските танкери да могат не само да бъдат задържани, но и блокирани. Това е важно", добави той.

Няколко думи и за Орбан

По време на речта си президентът направи изявление относно унгарския министър-председател Виктор Орбан. "Зад нашия народ стоят суверенна Полша и свободните балтийски държави, може да има суверенна Молдова и Румъния без диктатура. Виктор мисли само как да се угоява, а не как да увеличи армията си, за да спре руските танкове да дойдат пак в Будапеща. Украйна не е избрала тази война. Би било погрешно да се предполага, че другите могат да останат зад Украйна", каза Зеленски.

😆Orbán may be thinking about how to grow his belly — instead of how to build up his army to stop Russian tanks from returning to the streets of Budapest



The President of Ukraine is speaking right now at the Munich Security Conference. As always, he is blunt and to the point.… pic.twitter.com/g9L8ZmMrGc — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

По-рано той заяви, че документът за гаранциите за сигурност на Украйна е напълно готов. Киев в момента очаква сигнал от Съединените щати относно мястото и датата на подписването му. Междувременно Петер Магяр - човекът, който има шанс да победи Орбан в предстоящие в Унгария парламентарни избори през пролетта, също се появи на Мюнхенската конференция. Там той представи на полския премиер Доналд Туск своя бъдещ избор за външен мнинистър - Анита Орбан, която няма роднинска връзка с Виктор Орбан. А Туск се пошегува - и аз се казвам Доналд - ОЩЕ: Унгария: изненадите, с които съперникът на Орбан - Магяр, излиза срещу него.

Great sense of humor in this video — from absolutely everyone 😄



🇭🇺 Hungarian opposition leader Péter Magyar met with Polish Prime Minister Donald Tusk.



While introducing his colleague and the “future Foreign Minister of Hungary,” Anita Orbán, Magyar clarified: “The name is… pic.twitter.com/s6asxu4z03 — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2026

По-късно стана известно, че САЩ са заявили готовност да ратифицират гаранциите за сигурност в Конгреса на САЩ, пише украинският новинарски сайт "Прямий".

Още: Рюте унижи Путин: "Руснаците искат да изглеждат като могъща мечка, но се движат със скоростта на охлюв" (ВИДЕО)