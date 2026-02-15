Гол в 90-ата минута реши дербито Интер - Ювентус, Аталанта се изстреля в топ 6 (Резултати)

Интер постигна драматичен успех с 3:2 у дома над Ювентус в голямото дерби от 25-ия кръг на Серия А. Двубоят бе решен с гол на Пьотр Желински в 90-ата минута. Преди това Андреа Камбиазо прати топката в собствената си врата, за да зарадва "нерадзурите". Малко по-късно обаче се реваншира, изравнявайки резултата. В края на първата част Калу остави "Старата госпожа" с 10 души заради жълт картон.

Интер би Юве в 5-голово шоу

Резервата Франческо Пио Еспозито върна аванса на Интер четвърт час преди да изтече редовното време. В 83-тата минута Мануел Локатели възстанови паритета, преди Желински да блесне в 90-ата минута. Тимът на Киву остава на върха с 61 точки. "Бианконерите" са четвърти с 46 пункта.

Аталанта се наложи с 2:0 като гост над Лацио. Едерсон изведе бергамаските напред в резултата чрез попадение от дузпа в 41-ата минута. Никола Залевски след асистенция на Лоренцо Бернаскони оформи крайния резултат след точно един час игра. Аталанта все още няма поражение през 2026 година и спечели шест от последните си осем двубоя, изкачвайки се на шесто място в класирането в Серия А с актив от 42 точки. Лацио има само един успех от последните си седем двубоя пред собствена публика и заема осма позиция с 33 пункта.

Резултати от 25-тия кръг в Серия "А":

Комо - Фиорентина - 1:2

Лацио - Аталанта - 0:2

Интер - Ювентус 3:2

Пиза - Милан - 1:2

