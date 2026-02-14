Новата мишена на Путин и руската стратегия в Украйна

По време на снежна буря, която връхлетя Централна Украйна миналия месец, украинката Ирина Власенко се изправя пред тежко решение. Тя трябва да закара тежко болната си 7-годишна дъщеря в детска болница в Киев, но няма как да стигне до главната жп гара в Хмелницки, разположена на повече от 300 километра от столицата. В отчаянието си тя пише до Украинските железници с молба влакът да спре в родното ѝ село Корзивци. Отговорът идва скоро: „Здравейте! Ще спрем влака в Корзивци.“ На следващата сутрин Власенко качва дъщеря си и те потеглят към Киев.

Историята ѝ е една от многото, които показват колко жизненоважна е железопътната мрежа за страната по време на война. Влаковете превозват войници до и от фронтовата линия, доставят провизии, функционират като мобилни болници и осигуряват връзка между Киев и останалите градове. Още: Путин иска да сломи духа на Украйна с удари по два типа обекти. Самопровъзгласили се "нацисти" в армията му екзекутират украинци (ОБЗОР - ВИДЕО)

Десетки чуждестранни лидери са пътували до Киев по железопътната линия от полската граница, обикновено през нощта. Президентът Володимир Зеленски и неговите министри също често използват влаковете за международни пътувания с цел дипломатическа подкрепа.

През последните месеци обаче руските удари с дронове по железопътни възли, инфраструктура и дори по самите влакове значително зачестиха.

Москва атакува обширната железопътна мрежа на Украйна не само заради икономическото ѝ значение, но и заради нейното символично и психологическо въздействие. Френското външно министерство заяви, че многократните атаки срещу железопътната инфраструктура „разкриват желанието на Русия да унищожи гражданската инфраструктура на Украйна“ и „се вписват в същия модел като атаките срещу енергийната мрежа“.

„Всички разбират колко символично и важно е за украинците във фронтовите райони да поддържат железопътното обслужване“, заяви генералният директор на Украинските железници Александър Перцовски. Още: Железниците на Украйна в опасност – може да спрат работа

По думите му, през миналата година Русия е атакувала железопътна инфраструктура 1195 пъти – повече, отколкото през предходните две години взети заедно – и умишлено е унищожила десетки електрически подстанции. Локомотивни депа, железопътни възли и линии в градове като Одеса също са били обект на удари. Понякога десетки дронове атакуват едно и също място, допълва Перцовски.

Украинският премиер Юлия Свириденко съобщи, че само за един ден една жп гара е била ударена седем пъти. „Русия умишлено атакува нашите логистични маршрути“, написа тя в Telegram. Още: Русия нанесе удар по жп транспорта в Украйна

Става дума за гара на ключова линия между Запорожие и Днепропетровск. Ударите са повредили локомотиви, вагони и самите релси, което е наложило временно въвеждане на резервни автобусни маршрути. В други региони влаковете спират аварийно при предупреждения за предстоящи атаки.

Според Перцовски целта на Русия е да „отреже отделни сектори или цели региони като Донецк, Суми и Чернигов“ от останалата част на страната.

В отговор Украинските железници укрепват ключови участъци и изпращат ремонтни екипи веднага след ударите. „Само за един ден през януари имахме разрушения по четири моста и всички те бяха възстановени в рамките на десет часа“, посочва Перцовски. Това изисква значителни ресурси – строителни материали, подготвени екипи и техника.

Въпреки ударите правителството и железопътната компания са решени влаковете да продължат да се движат като символ и инструмент на украинската съпротива. Още: Украинските железници пуснаха символични билети за Симферопол, Мариупол, Донецк и Луганск

„Русия може да унищожи железопътни линии и вагони, но не може да унищожи системата, която обединява цялата страна“, заяви вицепремиерът Алексей Кулеба.

Автор: Тим Листър

Превод: Ганчо Каменарски