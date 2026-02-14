Бивш чешки президент се извини на Сърбия за бомбардировките над Югославия (СНИМКИ)

Бившият президент на Чехия Милош Земан се е извинил от свое име на своя приятел - сръбския президент Александър Вучич за бомбардировките над Югославия през 1999 г., за които като премиер на чешката страна е дал "зелена светлина", съобщи сръбската медия "Данас". Заман разказал за своето извинение по време на приема в сръбското посолство в Прага, по случай националния празник на Сърбия.

Какво може да спаси сърбите?

Земан е на мнение, че само хармонията на сърбите ги спасява и че разбира тези, които скандират „Косово е Сърбия“

"Засегнах и болна точка, наречена Косово. Като президент отказах да назнача чешкия посланик в Косово и разбирам тези, които викат, че Косово е Сърбия. Споменах и други думи, които се свързват с Кралство Сърбия - Само хармонията спасява сърбите“, обяви днес във Facebook бившият чешки президент Милош Земан.

Значението на Сърбия за Чехия

Вицепрезидентът на новото чешко правителство и министър на промишлеността и търговията Карел Хавличек обяви на приема, а по-късно и в ефира на X network, че Чехия започва подготовка за ЕКСПО 2027 в Белград и че чешкият павилион ще бъде подходящ, тъй като Сърбия и регионът на Западните Балкани са от голямо значение за Чехия по отношение на търговското сътрудничество и инвестициите. Сред гостите на приема по случай Деня на държавността от настоящата нова управляваща коалиция на премиера Андрей Бабиш бяха председателят на Камарата на депутатите на чешкия парламент, иначе лидер на радикалните чешки националисти, Томио Окамура, и бившият президент на Чехия Вацлав Клаус.