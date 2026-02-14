Виктор Орбан мисли само как да се угоява, а не как да увеличи армията си, за да спре руските танкове да дойдат пак в Будапеща

Думите от заглавието са на президента на Украйна Володимир Зеленски от неговата реч на 14 февруари по време на конференцията за сигурност в Мюнхен, когато той се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Мюнхен. По време на речта си държавният глава повдигна въпросите за военната помощ, мирните преговори, руската агресия и гаранциите за сигурност.

"Путин не се интересува от нищо друго, той не води обикновен живот, не седи в кафене... Не може да си представи живот без власт, консултира се повече с цар Петър и императрица Екатерина за териториални придобивки, отколкото с който и да е жив човек за реалния живот", каза още Зеленски. Президентът подчерта, че Путин няма да се откаже от войната срещу Украйна.

"Можете ли да си представите Путин без война? Никой в Украйна не вярва, че той ще се откаже от Украйна или Европа, той няма да се откаже от идеята за война. Може би се възприема като цар, но в действителност е роб на войната", добави той.

