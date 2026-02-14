Оставката на Румен Радев:

"Микс от емоции": Зографски обясни грешките си на Зимните олимпийски игри 2026

14 февруари 2026, 23:19 часа 258 прочитания 0 коментара
"Микс от емоции": Зографски обясни грешките си на Зимните олимпийски игри 2026

Владимир Зографски постигна историческо за българския ски скок десето място на голямата шанца в Предацо. Това е най-предното класиране за роден състезател на Олимпийски игри, като предишното отново беше на Зографски на малката шанца в Пьончан 2018, където той се нареди 14-и. 32-годишният национал беше шести след първите опити, но не успя да надгради с още по-добър втори скок. Именно затова той е със смесени чувства след днешното състезание.

"На Олимпийски игри се броят само медалите. Направих доста добър първи скок. След това не се чувствах изнервен. Знаех какво трябва да направя във втория, трябваше да рискувам на 110 процента. За съжаление допуснах грешка - отскочих малко по-рано отколкото трябваше и това ми коства още по-добър резултат. На Олимпиада дали си четвърти, или 24-и няма никаква съществена разлика, както казах - броят се само медалите", коментира след финала той.

"Да, резултатът е солиден, но усещането не е много приятно, когато си пропуснал още една възможност. Все пак десето място не е никак зле в един от най-трудните зимни спортове с огромна конкуренция. Мога да кажа, че в момента чувствам микс от емоции", добави той. 

"На малката шанца, след като направихме анализ, се оказа, че сме имали проблем с гащеризона и заради това не успях да разгърна потенциала си. Малшанс за мен заради този проблем, а аз на малката шанца по принцип се чувствам по-комфортно, по-силен съм. Там изпусках огромен шанс, дори за медал", каза българинът.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Владимир Зографски Ски скокове Зимни Олимпийски игри Зимни олимпийски игри 2026
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес