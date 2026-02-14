Лайфстайл:

Алиев: Руснаците нарочно удариха няколко пъти посолството ни в Киев

Русия нарочно атакува и удря с ракети и дронове азербайджанското посолство в Украйна, в Киев. Това заяви президентът на Азербайджан Илхам Алиев по време на среща с украинския си колега Володимир Зеленски в рамките на Мюнхенската конференция по сигурност.

Алиев директно каза, че 3 пъти руснаците са нанасяли щети по посолството на Азербайджан в Киев. Затова Азербайджан изпратил на руските власти точните координати на дипломатическата мисия след първия удар - защото Баку все още вярвал, че това е грешка. Впоследствие посолството било ударено още 2 пъти.

"Нашето посолство в Украйна беше ударено 3 пъти. След първия удар си помислихме, че може да е било инцидент. След това предоставихме на руската страна координатите на нашите дипломатически мисии – консулския отдел, културния център и посолството. Въпреки това последваха още 2 удара. Това е целенасочена атака срещу дипломатическите мисии на Азербайджан", каза Алиев. Президентът на Азербайджан определи това като "неприятелски ход".

Руското външно министерство отговори на забележката на Алиев, заявявайки, че е "объркано". Министерството съобщи, че "при планирането на удари се следят внимателно бойните данни, за да се предотврати нараняване на цивилни, и се вземат предвид местоположенията на дипломатическите мисии", съобщава ТАСС.

Ивайло Ачев
