"Изстискват ни като лимончета и ще ни затворят": И фермерите скочиха срещу Бюджет 2026

Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите обясни, че няма нито един земеделец, животновъдец или преработвател, който да каже, че Бюджет 2026 е правен с акъл. "Изтискват ни като лимончета, без държавата да е дала помощ за сектора. Нашият бизнес е притиснат до стената и ако държавният бюджет, бъде приет в сегашния му вид, много хора ще хвърлят бялата кърпа. Тотално ще ни затворят, предупреди Михайлов в студиото на bTV.

Ще се видим на жълтите павета

Той посочи, че няма кадърни работници. "Нека да си направят правилно сметките, а не да ни тупат като брашнен чувал. Лично познавам г-жа Деница Сачева, но тя колко време е работила на терен, колко данъци е плащала? Нека правилно си направят сметките, защото ще фалираме. Ще се видим накрая на жълтите павета", загатна Владислав Михайлов за протести срещу държанвия бюджет.

Владислав Михайлов посочи, че с данък "дивидент" ще бъдат засегнати телекомуникациите, търговските вериги, търговските банки и електоразпределителните дружества. Фермерът обаче се обяви против данъка и заяви, че не го приема.

Той подчерта, че ако не се намери решение за Бюджет 2026, фермерите ще имат готовност за протести. "Този бюджет беше сготвен и приготвен, без да се стигне до диалог и до изслушвания. Категорично да не се завишава данъчната и осигурителната тежест", призова Владислав Михайлов.

