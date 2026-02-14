Делян Добрев си тръгва от ГЕРБ?

Едно от знаковите лица на ГЕРБ - Делян Добрев, напуска партията на Бойко Борисов. Добрев беше енергиен министър (2012 - 2013 година, първото правителство на Борисов, което падна след протестите за цената на тока - ОЩЕ: България през 2013 година: Февруарските протести), сега за последно е председател на Комисията по бюджет и финанси във все още действащото Народно събрание. Информацията обаче е неофициална - bTV я съобщи. Самият Добрев още не е коментирал, над половин денонощие няма публикация в официалния му профил във Facebook.

Добрев става народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.

"Новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ, ако се потвърди, е много повече от личен акт - това е симптом за дълбока имплозия в ГЕРБ. Каквото и да мислим за него, той имаше собствена тежест и ядро от поддръжници в тази партия. В предизборна ситуация на ерозираща подкрепа оттеглянето му не е точно добър знак за тях. Замяната на подобна фигура с лица като Костадин Ангелов и Деница Сачева трудно може да се тълкува като стратегическо усилване. Нито единият, нито другият добавят електорална енергия или способност за консолидация. Те са обслужващ персонал", коментира бившият ни посланик в Русия Илиян Василев.

Василев коментира ситуацията така: Ако е вярно, то може би Добрев не вярва, че ГЕРБ ще се представи достатъчно добре на предстоящите предсрочни парламентарни избори. И още: "Той беше работещ мост между Борисов и Пеевски - канал за координация между тях двамата - все пак шеф на бюджетната комисия бе - изпълнителна власт, парламентарно мнозинство и държавни компании. Подобна връзка е особено ценна, когато си на власт и трябва да синхронизираш различните нива на интереси между Корпулентните. В опозиция няма особена нужда за свързване. Не беше толкова отдавна, когато името му се споменаваше като потенциален наследник на Борисов. Днес очевидно асансьорът на властта, за него, е спрял между етажите. Предстоят листи, а Борисов явно има различна визия за бъдещето на партията - по-централизирана, по-персонализирана и по-зависима от тесен кръг доверени лица. (...) Борисов не случайно се потопи. Смята, планира, преценя - и все сметката не излиза. Не вярвам да мине при Пеевски. И там келепир няма. Пеевски без власт е никой".