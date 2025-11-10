Любопитно:

Димитър Манолов: КТ „Подкрепа“ не подкрепя Бюджет 2026, трябва да се направи наново

10 ноември 2025, 18:27 часа 254 прочитания 0 коментара
КТ „Подкрепа“ не подкрепя бюджета за 2026 г. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV президентът на синдикалната организация Димитър Манолов и добави, че той трябва да се направи наново, за да го подкрепят, но тогава „против“ ще бъдат работодателите. Той определи финансовата рамка за следващата година като „бюджет на инерцията“ и коментира, че не е направен опит за решаването на важни проблеми.

По думите му в него има парадокси като увеличаването на парите за младите лекари чрез допълнителни пари за клиничните пътеки. „В нито една клинична пътека не пише колко пари в нея има за труд. Отдавна настояваме, още когато в Народното събрание законно се пушеше, за реформа в системата на здравеопазването. Въпросът беше решен набързо, на парче“, каза Манолов.

Според него вдигането на социалните осигуровки най-вероятно ще се компенсира с вдигане на заплатите от страна на работодателите. „Държавното обществено осигуряване беше лишено от ¼ от собствените си приходи, изпадна в тежка зависимост от бюджета чрез намаляване на осигурителните вноски. Когато се създаде НЗОК, пари от пенсиите отидоха за здраве – единия джоб в другия. После насърчавахме бизнеса и ¼ от тези средства заминаха. Към 2000 г. ДОО имаше собствен резерв в размер на едно плащане на пенсии, а сега бюджетът му е дефицитен“, заяви синдикалистът.

Какво се случва с осигуровките?

Според него социалните осигуровки обаче се вдигат твърде рязко: Пенсионната вноска трябваше да се увеличава с две десети от пункта в рамките на 5-6-10 години, както се увеличава пенсионната възраст и никой нямаше да го усети, и нямаше да е драма с един ред в закона, но кой съм аз да давам акъл на политиците.

Манолов коментира, че обезщетенията за безработица остават на същото ниво и има твърде много проблеми в текстовете за социалното подпомагане и грижата за хора в неравностойно положение. „Беше пропусната още една възможност да се поправят аномалиите в заплащането на поредица категории от служещи в администрацията. Разликите стигат до 5 пъти. Трябва изначално да се промени начина на заплащане в държавната администрация. Има администрации, в които нещата са много тежко объркани и възможността нещата да се оправят беше пропусната“, добави той.

Манолов посочи, че основни проблеми във финансовата рамка са въпросите с неравенството и „плащането под масата“, като даде пример за максималния осигурителен доход. КТ „Подкрепа“ и КНСБ в четвъртък трябва да присъстват на Съвета за тристранно сътрудничество. По този повод Манолов каза: „На предишната тристранка не влязоха работодателите , на тази в четвъртък може да не влезем ние. Работодателите бяха поканени в една съседна на вас сграда, изложиха си възгледите, пък нас никой не се сети да ни попита какво мислим“.

Елин Димитров
