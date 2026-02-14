Войната в Украйна:

Официално: Без парно и топла вода в Белгород този сезон. ВИДЕО за ужасните щети за енергетиката в Украйна

14 февруари 2026, 21:12 часа 349 прочитания 0 коментара
В Белгород няма да има парно и топла вода до края на настоящия отоплителен сезон. Това обяви официално губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков след заседание на работна група. Причината е ясна - масираният обстрел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в отговор на постоянните мащабни комбинирани руски въздушни удари в Украйна.

Още: Няма ток, няма парно: В Белгород почнаха евакуация на деца. Зеленски: Руската енергетика е законна цел (ВИДЕО)

"След подробен анализ от нашите топлоенергийни инженери на скорошните щети по енергийните ни съоръжения, разбираме, че сградите в Белгород, свързани към централизираната отоплителна система, няма да могат да получават топла вода до края на отоплителния сезон. Осигуряването на услугите водоподаване, канализация, газ, топлина и електричество се поддържа чрез постоянни или резервни източници на захранване. Всички аварийни екипи са на място и работят, но за съжаление щетите от обстрела на ВСУ са обширни и много сериозни", обясни Гладков.

По думите му, в следващите поне 24 часа ще има прекъсвания на тока в Белгород заради поправки, като на 16 февруари вероятно детските градини и училища в областта ще заработят в обичаен режим, но ще бъде решено чак в понеделник.

Снощи ВСУ отново удариха по Белгородската ТЕЦ - освен щетите, там загинаха двама служители на централата и петима бяха ранени.

Междувременно, украинското енергийно министерство публикува видеокадри от щетите, които руските ракети и дронове са нанесли на енергийни обекти в Украйна. На Мюнхенската конференция по сигурността украинският президент Володимир Зеленски пак каза, че няма ТЕЦ в Украйна, който да не е понесъл щети от руски обстрел - ОЩЕ: Русия ограничи работата на всички АЕЦ в Украйна, прекъсна и електропроводи с чужбина. Украйна спря тока и в Брянск (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
