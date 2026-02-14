Официално: Без парно и топла вода в Белгород този сезон. ВИДЕО за ужасните щети за енергетиката в Украйна

В Белгород няма да има парно и топла вода до края на настоящия отоплителен сезон. Това обяви официално губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков след заседание на работна група. Причината е ясна - масираният обстрел на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в отговор на постоянните мащабни комбинирани руски въздушни удари в Украйна.

Още: Няма ток, няма парно: В Белгород почнаха евакуация на деца. Зеленски: Руската енергетика е законна цел (ВИДЕО)

"След подробен анализ от нашите топлоенергийни инженери на скорошните щети по енергийните ни съоръжения, разбираме, че сградите в Белгород, свързани към централизираната отоплителна система, няма да могат да получават топла вода до края на отоплителния сезон. Осигуряването на услугите водоподаване, канализация, газ, топлина и електричество се поддържа чрез постоянни или резервни източници на захранване. Всички аварийни екипи са на място и работят, но за съжаление щетите от обстрела на ВСУ са обширни и много сериозни", обясни Гладков.

Russia's Belgorod will have no hot water until late April the governor said after strikes damaged energy infrastructure. pic.twitter.com/2B0TRt51li — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2026

По думите му, в следващите поне 24 часа ще има прекъсвания на тока в Белгород заради поправки, като на 16 февруари вероятно детските градини и училища в областта ще заработят в обичаен режим, но ще бъде решено чак в понеделник.

Снощи ВСУ отново удариха по Белгородската ТЕЦ - освен щетите, там загинаха двама служители на централата и петима бяха ранени.

Belgorod will be without heating and hot water until at least the end of the heating season in April due to strikes on energy facilities, regional governor Vyacheslav Gladkov said. #Russia pic.twitter.com/kCs9bznelK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2026

Междувременно, украинското енергийно министерство публикува видеокадри от щетите, които руските ракети и дронове са нанесли на енергийни обекти в Украйна. На Мюнхенската конференция по сигурността украинският президент Володимир Зеленски пак каза, че няма ТЕЦ в Украйна, който да не е понесъл щети от руски обстрел - ОЩЕ: Русия ограничи работата на всички АЕЦ в Украйна, прекъсна и електропроводи с чужбина. Украйна спря тока и в Брянск (ВИДЕО)

Ukrenergo released footage showing Ukrainian energy facilities destroyed by Russian strikes. Zelensky today confirmed all of Ukraine's power plants were attacked at least once by Russia. #Ukraine pic.twitter.com/JEs8d0ur4C — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2026