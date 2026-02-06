Любопитно:

06 февруари 2026, 23:52 часа 235 прочитания 0 коментара
Мащабна операция в Гърция, 25 души са арестувани

Гръцката полиция днес е провела мащабна операция, целяща разбиването на организирана мрежа, замесена в трафик на тютюневи изделия, в рамките на която са заловени 25 души, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“. 

По информация на полицията през днешния ден са извършени едновременни обиски в 10 складови помещения и във фабрика, за която се твърди, че произвежда незаконни тютюневи изделия. Проверените съоръжения се намират около столицата Атина и в районите Виотия и Магнезия (Централна Гърция).

По време на операцията служителите на реда са иззели голям брой оръжия, пари в брой, превозни средства, ръчно написани бележки и мобилни телефони. 

