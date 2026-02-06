Биткойнът падна до най-ниското си ниво откакто Тръмп е на власт

Цената на биткойн падна до най-ниското си ниво от 15 месеца, въпреки личната и публичната подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп за криптовалутата.

За кратко цената на един биткойн падна до 60 000 долара, което е най-ниското му ниво от октомври 2024 г., като цената е спаднала с 24% от началото на тази година, пише ВВС.

Спадът идва след месеци на покачване на цените на биткойн, при които криптовалутата достигна исторически максимум от 124 000 долара през октомври.

Инвеститорите бяха насърчени от положителната нагласа на Тръмп и откровената му подкрепа за криптовалутите, както и от обещанията за облекчаване на законодателството в сектора.

Подкрепата на Тръмп

Сред първите действия на Тръмп след завръщането му в Белия дом през януари 2025 г. беше изпълнителна заповед, целяща да превърне САЩ в "крипто столицата на света".

През първата си година на поста Тръмп стартира лична марка криптовалута, като по-голямата част от печалбите отиват в собствените му компании. Той също така продължи участието си в World Liberty Financial - инвестиционен инструмент за други крипто активи, собственост на семейство Тръмп.

По време на управлението на Тръмп досега той подписа закон в подкрепа на федералната подкрепа за криптовалутите, разпусна екип на Министерството на правосъдието, фокусиран върху прилагането на крипторегулациите, а Комисията по ценни книжа и борси прекрати работата и разследванията, свързани с правоприлагането в областта на криптовалутите.

През ноември демократите в съдебната комисия на Сената разкритикуваха "прокрипто програмата" на Тръмп, отбелязвайки, че президентът е натрупал крипто активи на стойност над 11 милиарда долара и е получил личен доход от 800 милиона долара от крипто транзакции, откакто е встъпил в длъжност.

С понижението от вчера цената на биткойна се е сринала с 32% за последните 12 месеца и се движи към равнищата от началото на 2021 г. и 2024 г.

Биткойн е най-голямата и най-популярната криптовалута в света, свободна от контрола на централизираните финансови институции.

Източник: iStock

Защо биткойнът пада

Цената на биткойна е известна със своята волатилност, но анализатори от Deutsche Bank заявиха, че последният спад е предизвикан от номинацията на Тръмп за Кевин Уорш за нов председател на Федералния резерв. Някои смятат, че той ще предприеме "по-ястребов" подход, като поддържа лихвените проценти високи, докато по-хлабавата парична политика е склонна да подкрепя инвестициите в активи като криптовалути.

Цените на биткойна падат през последните 4 месеца, отбеляза Deutsche Bank, което води до нарастващи негативни настроения около криптовалутите като цяло.

"Според нас тези стабилни продажби сигнализират, че традиционните инвеститори губят интерес и като цяло песимизмът относно криптовалутите нараства", се казва в съобщението.

Въпреки че Deutsche Bank не очаква криптовалутите да изчезнат, те също така не прогнозират, че биткойнът ще се върне към върховете си, породени от Тръмп.

Банката заяви, че дигиталният токен преминава от "чисто спекулативен актив" към по-реалистична фаза като актив, който "трябва да намери своята специфична роля".

От своя страна Уилям Бархид, главен изпълнителен директор на Abra Capital Management - инвестиционна компания, фокусирана върху крипто активи, очаква цените им да се възстановят.

"Не бих казал, че цената трябва да се възстанови, но не виждам как това няма да се случи", каза Бархид, отбелязвайки, че това не е първият път, когато биткойнът претърпява значителни колебания в стойността си.

"Единственият начин да не се случи е, ако се окажем в някаква война", добави Бархид.

Други експерти са на мнение, че настоящият ценови спад е съвсем нормален и очакван, тъй като биткойнът е известен със своята цикличност, зависеща от периодичните халвинги. Според специалисти от бранша, в настоящия цикъл 2026 г. предстои да е година на спад до дъното за цикъла, и къде ще е точно въпросното дъно предстои да видим.

Според CoinGecko, която проследява представянето на хиляди криптовалути, пазарът е загубил над 1 трилион долара стойност само през последния месец и 2 трилиона долара стойност откакто пазарът достигна пика си през октомври.

Stifel, инвестиционна и изследователска фирма, базирана в САЩ, заяви, че цените на биткойн могат да паднат до 38 000 долара. Фирмата посочи нова тенденция криптовалутите да следват по-тясно цените на щатския долар.

Миналата седмица доларът падна до най-ниското си ниво от 4 години.