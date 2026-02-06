Супер Груев избухна при категорична победа на Лийдс във Висшата лига!

Българският национал по футбол Илия Груев изигра невероятен мач във Висшата лига! Родният полузащитник избухна с две асистенции за своя Лийдс при успеха с 3:1 у дома над Нотингам Форест в двубой от 24-тия кръг на Висшата лига. В средата на първото полувреме Груев подаде на Джейдън Богъл, който откри резултата. В началото на втората част халфът достави пас и на Доминик Калвърт-Люин, а централният нападател покачи преднината на три гола.

Две асистенции за Груев

Илия Груев стартира като титуляр за йоркширци и записа пълен мач. Българинът показа част от класата си в 26-ата минута, когато изведе Богъл зад противниковата отбрана с феноменално дълго подаване от собствената половина. Десният халфбек се възползва перфектно и преодоля стража на Форест за 1:0. Малко по-късно Окафор получи от Джъстн и удвои преднината на домакините.

A scrumptious ball from Ilia Gruev to set up Jayden Bogle for Leeds United's opener. pic.twitter.com/u7FYBhJKP4 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 6, 2026

В началото на второто полувремето Груев центрира с левия крак от границата на наказателното поле към тарана Калвърт-Люин, който засече с глава за 3:0. В заключителната фаза на срещата Нотингам Форест съумя да намали изоставането си. Точен бе Лоренцо Лука. Така Лийдс събра 29 точки на 16-ото място във временното класиране, оставяйки съперника си на 17-ата позиция с 26.

