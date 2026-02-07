Двама алпинисти загинаха при лавина в Словакия

Двама унгарски алпинисти загинаха в Словакия при лавина, паднала в планинския масив, известен като Високите Татри, съобщи словашката планинска спасителна служба, предаде Асошиейтед прес. Според планинската служба двамата алпинисти са били мъже на 38 и 37 години.

Още: Измерването на лавинната опасност: България има само една станция

Лошото време е попречило на спасителите да използват хеликоптер и те са били принудени да стигнат пеша до долината под връх Тупа, където е паднала лавината. Жертвите са били открити под лавината от свидетели. Днес опасността от лавини в най-високата планинска верига в Словакия е била минимална, отбелязва АП.

Още: Лавина в Пакистан и снежни бури в съседен Афганистан отнеха живота на най-малко 20 души