Двама алпинисти загинаха при лавина в Словакия

Двама унгарски алпинисти загинаха в Словакия при лавина, паднала в планинския масив, известен като Високите Татри, съобщи словашката планинска спасителна служба, предаде Асошиейтед прес. Според планинската служба двамата алпинисти са били мъже на 38 и 37 години.
Лошото време е попречило на спасителите да използват хеликоптер и те са били принудени да стигнат пеша до долината под връх Тупа, където е паднала лавината. Жертвите са били открити под лавината от свидетели. Днес опасността от лавини в най-високата планинска верига в Словакия е била минимална, отбелязва АП.
