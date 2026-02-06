Мерц: Не на преговори за мир, след които Русия бомбардира детската болница в Киев (ВИДЕО)

"Разбира се, винаги сме готови за преговори с Русия. Преговорите в Абу Даби се координират с нас. Ако можем да ги направим по-плодотворни, ако можем да допринесем за това, ще го направим. Няма обаче да отваряме паралелни канали за комуникация. Всички имаме една цел – колкото може по-скоро да спрем войната в Украйна". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц.
Germany's Merz:— Clash Report (@clashreport) February 6, 2026
We are always prepared to talk to Russia.
But we will not open parallel negotiation channels.
The key to ending this war lies in Moscow. pic.twitter.com/PUpeXerj32
Същевременно Мерц напомни, че след първите преговори в Абу Даби се е случила най-интензивната руска бомбардировка над Украйна от много месеци насам, като е ударена и детската болница в Киев. "Не искам да водя разговори, които водят до резултати като бомбардировката на детска болница в Киев", подчерта германският канцлер.
Germany’s Merz:— Clash Report (@clashreport) February 6, 2026
I do not want to conduct talks that lead to results like the bombing of a children’s hospital in Kyiv. pic.twitter.com/21AYoEsz8q
Междувременно, след като снощи Украйна отново атакува енергийната инфраструктура на Белгород и потопи града в мрак, там и днес все още няма ток. Преди удара имаше сериозни анализи, че Украйна систематично унищожава руски ПВО позиции и ел. подстанции, за да предизвика каскаден срив на енергийната система в Белгородска област.
Just another evening for the residents of Belgorod: air raid sirens, explosions, and a complete blackout. pic.twitter.com/FNp8OnVQuo— WarTranslated (@wartranslated) February 6, 2026
Както и в Киев, и в Белгород родилки в родилния дом бяха принудени да се топлят с печки, работещи на генератори, съобщава местното издание "Пепел". Губернаторът на областта Вячеслав Гладков потвърди в официалния си канал в Телеграм, че днес може да има прекъсвания в подаването на електроенергия и топлина в града поради "възстановителни работи". Той нарече ситуацията "изключително трудна", но "успокои" жителите, като каза, че регионът се е справил с големи предизвикателства. И добави, че училищата и детските градини работят нормално. Само че местни жители твърдят, че дори светофарите в Белгород не работят, както и асансьорите.
