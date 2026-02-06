Оставката на Румен Радев:

Мерц: Не на преговори за мир, след които Русия бомбардира детската болница в Киев (ВИДЕО)

06 февруари 2026, 20:50 часа 285 прочитания 0 коментара
Мерц: Не на преговори за мир, след които Русия бомбардира детската болница в Киев (ВИДЕО)

"Разбира се, винаги сме готови за преговори с Русия. Преговорите в Абу Даби се координират с нас. Ако можем да ги направим по-плодотворни, ако можем да допринесем за това, ще го направим. Няма обаче да отваряме паралелни канали за комуникация. Всички имаме една цел – колкото може по-скоро да спрем войната в Украйна". Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

Същевременно Мерц напомни, че след първите преговори в Абу Даби се е случила най-интензивната руска бомбардировка над Украйна от много месеци насам, като е ударена и детската болница в Киев. "Не искам да водя разговори, които водят до резултати като бомбардировката на детска болница в Киев", подчерта германският канцлер.

Още: Мерц: САЩ са готови за обвързващи гаранции за сигурност за Украйна

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Междувременно, след като снощи Украйна отново атакува енергийната инфраструктура на Белгород и потопи града в мрак, там и днес все още няма ток. Преди удара имаше сериозни анализи, че Украйна систематично унищожава руски ПВО позиции и ел. подстанции, за да предизвика каскаден срив на енергийната система в Белгородска област.

Както и в Киев, и в Белгород родилки в родилния дом бяха принудени да се топлят с печки, работещи на генератори, съобщава местното издание "Пепел". Губернаторът на областта Вячеслав Гладков потвърди в официалния си канал в Телеграм, че днес може да има прекъсвания в подаването на електроенергия и топлина в града поради "възстановителни работи". Той нарече ситуацията "изключително трудна", но "успокои" жителите, като каза, че регионът се е справил с големи предизвикателства. И добави, че училищата и детските градини работят нормално. Само че местни жители твърдят, че дори светофарите в Белгород не работят, както и асансьорите.

Още: Русия обвини Украйна за стрелбата по генерал от ГРУ в Москва (ВИДЕО)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
мирни преговори Абу Даби Фридрик Мерц война Украйна Белгород ток Русия руска ракетна атака руска бомбардировка
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес