Александра Фейгин, Калина Недялкова и Владимир Илиев развяха българския флаг на Зимните олимпийски игри 2026

Александра Фейгин, Калина Недялкова и Владимир Илиев развяха българския флаг на традиционния Парад на нациите по време на церемонията за откриване на Зимните олимпийски игри 2026. Състезателката по фигурно пързаляне имаше ролята на знаменосец на стадион “Джузепе Меаца” в Милано. В кортина тази длъжност изпълнява биатлонистът Владимир Илиев, който за пети път в кариерата

България ще бъде представена от общо 20 състезатели в Милано - Кортина, които ще участват в шест спорта - биатлон, ски бягане, ски алпийски дисциплини, ски скокове, сноуборд и фигурно пързаляне. Сред официалните гости на церемонията са президентът на България Илияна Йотова и и председателят на БОК Весела Лечева.

Откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина Италия предложи по-прозаично пристигане - видео, показващо италианския президент Серджо Матарела, пътуващ до стадион "Сан Сиро" в Милано с един от най-характерните символи на града - трамвая "Карели", известен също като "Милано 1928". В ролята на ватмана, който отвори вратите за Матарела на спирката "Сан Сиро", бе известният италиански мотоциклетист Валентино Роси.

84-годишният Матарела беше разпознат за първи път във видеото, когато държавният глава на Италия се наведе да вдигне мека играчка, изпусната от дете в трамвая. Основното събитие е на стадион "Сан Сиро" в Милано, а по-малки церемонии има на други три локации, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари - Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо.