Спорт:

Канада дава ПВО ракети, а в САЩ ще глобяват за закъснели доставки за боеприпаси за Украйна

06 февруари 2026, 19:23 часа 146 прочитания 0 коментара
Канада дава ПВО ракети, а в САЩ ще глобяват за закъснели доставки за боеприпаси за Украйна

Канада се ангажира да даде на Украйна ПВО ракети AIM, които могат да противодействат на руски крилати ракети, като доставките на канадските оръжия за Украйна вече са започнали. Това обяви на своя официален сайт украинското министерство на отбраната, което публикува прессъобщение за среща на украинския министър на отбраната Михайло Федоров и канадския му колега Дейвид Макгинти.

Още: Зеленски с нови критики към Европа: Защо ракетите идват ден след като Русия вече ни е потопила в мрак?

Украйна специално благодари на Канада за приноса и по програмата PURL - в нейните рамки страни-членки на НАТО купуват американски оръжия и ги доставят на Украйна.

На този фон, Bloomberg съобщи, че Пентагона ще задейства процедура за глоба на американския оръжеен гигант Northrop Grumman. Причината - компанията забавила доставки на боеприпаси за Украйна и то за различен срок, до 18 месеца. Препоръката на инспектор на Пентагона по случая е за глоба от 1,1 млн. долара.

Отделно, Украйна и Канада обсъдиха и споразумение за насърчаване на производството на дронове. По-специално Украйна се интересува от сътрудничество с канадски компании в областта на управлението на дронове. И още - Украйна иска да взаимства канадски опит във военната спешна медицина, както и да се създадат центрове за обучение за военни медици, разположени под земята.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Франция е спряла Украйна да си купи британски ракети с европейски пари

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
военна помощ ПВО война Украйна оръжие Украйна PURL AIM ракета
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес