Канада дава ПВО ракети, а в САЩ ще глобяват за закъснели доставки за боеприпаси за Украйна

Канада се ангажира да даде на Украйна ПВО ракети AIM, които могат да противодействат на руски крилати ракети, като доставките на канадските оръжия за Украйна вече са започнали. Това обяви на своя официален сайт украинското министерство на отбраната, което публикува прессъобщение за среща на украинския министър на отбраната Михайло Федоров и канадския му колега Дейвид Макгинти.

Украйна специално благодари на Канада за приноса и по програмата PURL - в нейните рамки страни-членки на НАТО купуват американски оръжия и ги доставят на Украйна.

На този фон, Bloomberg съобщи, че Пентагона ще задейства процедура за глоба на американския оръжеен гигант Northrop Grumman. Причината - компанията забавила доставки на боеприпаси за Украйна и то за различен срок, до 18 месеца. Препоръката на инспектор на Пентагона по случая е за глоба от 1,1 млн. долара.

Отделно, Украйна и Канада обсъдиха и споразумение за насърчаване на производството на дронове. По-специално Украйна се интересува от сътрудничество с канадски компании в областта на управлението на дронове. И още - Украйна иска да взаимства канадски опит във военната спешна медицина, както и да се създадат центрове за обучение за военни медици, разположени под земята.

