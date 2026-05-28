Курсът на еврото е невиждан от месец

Курсът на еврото спрямо щатския долар пое надолу днес, като за известно време рано тази сутрин дори падна сериозно под границата от 1,16 към американската валута, на нива невиждани от около месец. Иначе и като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности заради силната американска валута и притиснато от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,16 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1637 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 28 май, когато беше на ниво 1,1588 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 29 май 2025, когато беше 1,1229 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.