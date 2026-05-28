Тежки дни за AI съдържанието: YouTube с крути мерки срещу изкуствения интелект

28 май 2026, 10:02 часа 700 прочитания 0 коментара
Платформата YouTube съобщи днес, че ще започне автоматично да открива и обозначава видеа, създадени с помощта на изкуствен интелект (ИИ), предаде Франс прес. Досега етикетирането на съдържание, генерирано от ИИ, се основаваше основно на декларации от страна на създателите на съдържание. С новата система, ако създател не е отбелязал използване на изкуствен интелект, но алгоритмите на платформата засекат значителна употреба на реалистично съдържание с ИИ, видеото ще бъде автоматично маркирано.

От компанията уточняват, че създателите ще имат право да оспорват етикетирането, ако смятат, че е грешно, като ще могат да подават възражение при неправилно разпознаване, както и че този етикет няма да влияе върху алгоритъма за препоръчване на видеа.

Мярката идва на фона на бързото разпространение на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, което все по-трудно се различава от реални видеа. Още през 2024 г. платформата въведе изискване създателите да декларират използването на ИИ инструменти, припомня АФП.

Други платформи и социални мрежи също въвеждат подобни механизми. През април стрийминг платформата Spotify представи етикета "Verified by Spotify, който има за цел да обозначава музика, създадена от реални артисти, а не аватар с ИИ, припомня БТА.

Яна Баярова Редактор
