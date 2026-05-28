Очакват се оръжия от Китай, Русия и Израел: Вучич все още търгува за армията

"Очакват ни големи подкрепления що се отнася до нашата армия, по отношение на Франция, Русия, Израел и разбира се Китай. Вярвам, че ще отворим някои други неща в бъдеще", каза във връзка с търговията с оръжия сръбския президент Александър Вучич пред Радио-телевизия на Сърбия, предаде сръбският вестник "Данас". Вучич добави, че Сърбия е военно неутрална и че е направила "много за армията и все още търгува".

Вучич: Сръбската армия е много силна

Сръбският президент оцени, че сръбската армия е много по-силна, отколкото някога е била и ще продължи да бъде, и че Сърбия не прави това, защото има някакви агресивни намерения, а за да се защити.

"Нашата числено малка армия е много силна, много мощна и би нанесла ужасни удари на всеки агресор, всеки потенциален нашественик. Вярваме, че това няма да се случи, защото нашата политика е мир", каза Вучич.

Китайските ракети в Сърбия

Припомняме, че през март Сърбия стана първата европейска държава, която закупи китайски балистични ракети „въздух-земя“ CM-400AKG. Ракетите CM-400AKG позволяват интеграция и висока съвместимост, с подобрения на компютрите за управление на огъня и софтуера в самолети, които не са китайски, като например МиГ-29.

Новата сръбска поръчка предизвика особено безпокойство в Хърватия. Столицата Загреб е на около 200 километра от сръбската граница. Това означава, че сръбски изтребител, оборудван с китайска ракета, може да поразява цели в хърватската столица, без дори да се налага да напуска собственото си въздушно пространство. Ако се изчисли обхват, по-голям от 400 километра, това означава, че въздушните оръжия CM-400 на Белград могат да достигнат почти цяла Хърватия.