Референдум за българите? Правителството на Мицкоски не иска да губи времето на гражданите

Македонската опозиция в лицето на СДСМ и нейния лидер Венко Филипче предложиха референдум за вписване на българите в македонската конституция с цел продължаване на европейската интеграция на Северна Македония, но правителството на Християн Мицкоски отхвърли идеята с аргумента, че не иска да губи времето на гражданите, предаде македонската медия "Плюс Инфо". Условието за вписването на българите в македонската конституция е част от европейската преговорна рамка, което Република Северна Македония отказдва да изпълни от 2022 г. насам.

СДСМ: Вписването на българите вече не е политически въпрос

Лидерът на СДСМ Венко Филипче призова правителството да свика референдум по въпроса за конституционните изменения, за да се въведе българско малцинство в Конституцията и да се деблокират преговорите с Европейския съюз.

"Защото това вече не е политически въпрос. Това е въпрос за всички нас, за всеки отделен гражданин, за нашите семейства. Просто въпрос за нашето бъдеще. Няма да позволим на децата да се местят в Европа, в Америка, в Австралия. Не искам децата ни да растат тук, в тази страна, която е безнадеждна, която няма бъдеще и в която не виждат своя шанс", призовава Филипче.

Отговорът на Мицкоски

„Нека не губим времето и парите на гражданите. Ние сме за ЕС и това е нашата стратегическа ориентация, която прилагаме на практика. В края на краищата, премахването на оценъчната мисия от Съвета на ЕС, отварянето на средства от Програмата за реформи за Македония е ясен показател за европейската ориентация на това правителство. А как изглежда, когато СДСМ се застъпва за референдум без гаранции за европейското бъдеще, гражданите можеха да видят чрез ясен пример от последния референдум, организиран през 2019 г.“, обявиха от правителството.

Те продължават да бъдат меката тъкан на македонската идентичност и днес, се добавя в изявлението.