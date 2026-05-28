Опрощение на кредити: И това не помага на Путин за повече войници, украинските дронове косят (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна официално стартира програма с кодово име "Логистичен локдаун", чиято цел е изцяло да парализира руската (военна) логистика в сухопътния коридор между континентална Русия и Крим. Този коридор всъщност представлява пътната и жп мрежата в най-източната част на Украйна, която беше окупирана от руската армия още през 2022 година. Стартът на програмата беше обявен от украинския министър на отбраната Михайло Федоров.

Какви инструменти ще ползва програмата? Първи етап – ще бъдат разпределени 5 млрд. гривни за закупуване на оръжия (на първо място дронове) директно на най-ефективните подразделения за работа с дронове в украинската армия. Вторият етап – провеждане на централизирани търгове за доставка на по-голямо количество безпилотни системи, с които да се нанасят по-големи поражения на руски логистични обекти: складове, превозни средства, оборудване, командни пунктове и т.н.

Defense Minister Fedorov said Ukraine is launching a “Logistics Lockdown” program to scale middle-strike attacks on Russian operational-depth targets. The first stage allocates 5B UAH directly to the most effective units through the eBaly system for modern middle-strike weapons.… pic.twitter.com/n81rhV3QaE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 27, 2026

Ефектът от тази кампания, която вече е много интензивна през последните няколко седмици, е видим. Според Иван Тимочко, председател на Съвета на резервистите на Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в Запорожка и Днепропетровска област руснаците отстъпват от определени позиции. Не говорим за масово отстъпление, а за отдръпване от определени места поради украинския натиск – ударите с дронове лишават съответните руски части от боеприпаси, дронове, храна и вода и те са принудени да се оттеглят. Тенденцията е видима и много неудобна за Москва, каза Тимочко.

🔥 The Russian army has begun a sudden... retreat



Russian forces are pulling back in the Zaporizhzhia and Dnipropetrovsk directions — for the first time in a long while. That’s according to Tymochko, head of the Reserve Council of Ukraine’s Ground Forces.



So far, these are… pic.twitter.com/uNRTXH0gR6 — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026

Че нещата за Русия на фронта в Украйна не вървят личи и от кампанията за мобилизация на руска територия. Намаляват желаещите да влизат в руската армия, за да умират за нищо в Украйна и вероятно Кремъл (всъщност Путин) мисли все по-усилено дали да организира нова задължителна мобилизация – частична или не, коментира ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Освен думите на украинския президент Володимир Зеленски от снощи, че Русия готви допълнителна мобилизация, ISW обръща внимание и как Путин реши да се опрощават кредитите (дълговете) на руски войници, които се бият в Украйна. Само че опрощението е за тези, които са подписали договори от 1 май, 2026 година – по-точно обхваща и съпругите им, а иначе обемът на опрощение е от до 10 млн. рубли. Кремъл разчита на по-голямата численост на армията си, но украинските дронове вече успешно елиминират този фактор и липсата на особени руски успехи на бойното поле напоследък е очевидна, включително в Русия, където желанието да се записваш в армията за сигурна смърт в Украйна охладнява, казва ISW. Институтът смята и, че дори да има по-масова мобилизация в Русия, няма да е много ясно какъв ще е ефектът на фронта точно заради растящото превъзходство на Украйна по отношение на дроновете с малък и среден обсег. Успешната украинска кампания за удари с дронове в среден обсег вече пречи на Русия дори да докарва нови войници до подразделенията на фронта, а тенденцията е това да става още по-зле за руската армия. Дори руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, дава конкретен пример как украинските дронове на места вече спират даже операциите по инфилтрация на руснаците, които са основната им тактика на бойното поле (малки групи, по 2-3 души, да стигат по-напред, да се укрепят и да подсигурят идване на още хора и оръжия, докато новата позиция бъде укрепена). Примерът на "Рибар" как тази руска тактитка почва да не работи е с Мала Токмачка в Запорожка област – след като няколко пъти Z-каналите я обявяваха за превзета, всъщност сега се оказва, че изобщо не е така и точно "Рибар" го признава в свой анализ. Селото вече не може да бъде превзето над 1500 дни от руснаците – ОЩЕ:

Същевременно, създателят на полка "Азов" и командир на Трета щурмова бригада на ВСУ Андрий Билецки заяви пред Reuters, че в следващите 6 до 9 месеца Украйна може да си върне инициативата на фронта. Той каза, че руската армия е все по-изтощена и недостигът на човешка сила забавя напредъка ѝ. Има знаци, че руската армия изпада в безизходица – не може да спре войната, но не може и да продължава напред, категочен е Билецки, който отчита, че една от причините е спирането на Starlink за руснаците. Според него, ако тенденцията се задържи, до 3 месеца руската армия ще е в по-лоша позиция на фронта, отколкото сега. "Противникът все още продължава да атакува навсякъде, просто някъде по-успешно, а някъде по-малко. Лятната руска офанзива е всъщност увеличение на активността на пехотата и на подразделенията с дронове", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Освен недостиг на жизненоважни неща като гориво, руснаците са в лоша форма и като войници – видеокадри в социалните мрежи го показват:

Occupied Melitopol is reportedly experiencing fuel issues, which is likely a knock-on effect of strikes targeting Russia's logistics routes. pic.twitter.com/W2bnoeY5oy — WarTranslated (@wartranslated) May 27, 2026

Even during World War II, Soviet commanders didn’t treat their own soldiers this brutally the way Putin’s commanders do today



The video shows wounded, crippled men — the same ones who were supposedly going to capture Kyiv in three days. pic.twitter.com/PA4bMdyHaY — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За 16-ти пореден ден интензивността на сухопътните военни операции в Украйна е на нечувано ниво съгласно официалната информация на украинския генщаб. За втори път в рамките на войната досега границата от 300 бойни сблъсъка е прескочена – първият път беше в края на януари, 2026 година, тогава беше поставен все още действащият рекод – 338 бойни сблъсъка. А в рамките на последните 16 денонощия няма нито едно, в което бойните сблъсъци да са под 200. На 27 май е имало 317 бойни сблъсъка спрямо 296 на 26 май. Руснаците са хвърлили 202 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 37 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2714 изстреляни снаряда, като тук разликата е само с около 150 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 8359 FPV дрона, което е с около 1300 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – цели 66 руски пехотни атаки са спрени там, като всичките боеве се водят в 8 села около Покровск, включително все още в Котлино, което е югозападно от Покровск. Още 15 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но само 3 откъм Часов Яр. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 35 руски пехотни атаки, но само 1 северно от Гуляйполе, в Олександриевското направление, където през последните месеци руснаците загубиха доста вече овладяна територия, в рамките на няколкостотин квадратни километра. "Рибар" настоява, че там ситуацията е сложна, но предимството било за руските части. И добавя, че село Воздвиженка е под руски контрол, същото твърдят и колегите им от "Два майора", защото в селото се появили руски знамена. ISW обаче категорично пише, че е имало неуспешен руски опит за инфилтрация в селото, с издигане на знамена само в западната му част. 9 руски пехотни атаки е имало и в Ореховското направление, най-западната част на Запорожка област, където вече от няколко седмици Z-каналите се оплакват, че руската армия бива изтиквана от Степногороск и Приморско. В Лиманското и Южнослобожанското направления (района на град Вовчанск) са станали по 11 руски пехотни атаки, също 9 е имало в Купянското направление.

This is what the city of Lyman, in Ukraine's Donetsk region, looks like after Russia arrived. pic.twitter.com/uH98Wf9HwM — WarTranslated (@wartranslated) May 27, 2026

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец публикува анализ на фронта в най-североизточната и северната му част. Той отчита по-висока интензивност на боевете в района на Вовчанск и южно от града, но за момента, по негови данни, руснаците не могат да превземат и укрепят района на селата Синелниково – Цегелно – Вилча – Лиман (да не се бърка с едноименния град), за да продължат към Велики Бурлук на юг. Все още има и украински позиции в югоизточните райони на Вовчанск, добавя Машовец. По думите му, източно от Велики Бурлук руснаците са превзели село Одрадно, но тъй като не държат сигурно село Двуречна има шанс за украинците да изтикат назад чак зад река Оскол руските части в този район (през село Милово). Машовец описва и възможния сценарий – плацдармът при Милово е много малък, до 6,6 километра и когато руската армия опита да натрупа повече подкрепления и оръжия там, ще е удобно украинците да нанесат по-масирани удари с дронове и артилерия и всичко да се превърне в "лов".

Колкото до пограничния район на Суми, Машовец е категоричен: не си струва да се говори за руските резултати. Показателно е, че 21-ва украинска бригада публикува видеокадри как е влязла в пограничното село Запсиля.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 147 далекобойни дрона по цели в Украйна, както и 1 свръхзвукова ракета "Кинжал" - по данни на мониторингови канали, включително от Z-пространството, пак цел на ракетата е било летището в Староконстантинов, което е обстрелвано перманентно от началото на войната и явно Русия не го е извадила от строя, щом пак стреля по него. Свалени са 138 дрона – останалите 9 и ракетата са нанесли удари на 7 места в Украйна, гласи сводката на украинските ВВС. Руското военно министерство съобщава за 62 свалени далекобойни украински дрона над руска територия тази нощ. В Нижни Новгород обаче дрон е е влетял в сградата на местния областен съд, вероятно защото е попаднал под електронно заглушаване от руската ПВО.