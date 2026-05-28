Майкон изправи „синя“ България на нокти – бразилецът намекна, че е изиграл последния си мач за Левски (ВИДЕО)

Eдин от основните футболисти на Левски - Майкон, намекна, че се разделя с клуба. 26-годишният бразилец публикува кадри със свои изяви от последната среща за сезона – нулевото равенство с ЦСКА 1948. „Последен мач в Първа лига“, написа Мaйкон. Предстои да разберем дали е имал предвид буквално, че това е било последният му двубой за сезона, или пък, че за последно е носил фланелката на Левски.

„Горд съм, че бях част от това!“

„Последен мач в Първа лига и чувство за изпълнен дълг за всичко, което направихме тази година. Феновете и този клуб заслужават всички моменти на радост, които изживяха. Горд съм, че бях част от това!“, написа още Майкон в „Инстаграм“.

Левият защитник изпрати силен сезон за Левски - вкара 5 гола и направи 7 асистенции в 42 мача във всички турнири. Той е сред най-скъпите футболистни на „сините“ и се очаква да бъде продаден за много пари.

Интерес към него има от три от водещите клубове в Бразилия - Коринтианс, Фламенго и Крузейро, както и от редица европейски отбори. През последните месеци името му бе свързвано с Бетис, Севиля, Нант, Алавес.

ОЩЕ: На „Герена“ потриват ръце: Бразилски гранд готви оферта за Майкон, Левски ще прибере сериозна сума за бранителя!