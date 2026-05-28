Съкращаване на администрацията и първите стъпки на новия министър на Радев за дигиталната трансформация

28 май 2026, 8:19 часа 908 прочитания 0 коментара
Снимка: Министерство на иновациите и растежа
Първото нещо, което направих е оптимизация работата на министерството. Оптимизираните щатните бройки са намалени със 120 души, като досега беше 589 със 70 незаети щатни бройки. Работата не е спряна, а е ускорена още от самото начало. Това заяви пред БНТ Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация. Още: Бивш заместник на Васил Терзиев пое ново министерство при Радев с обещания към бизнеса

По думите му в следващите седмици и месеци ще бъде направна оптимизация и в други сектори. Средната заплата в обединеното министерство е от около 1800 евро, като има служители, които получават много повече, но и много по-малко, отчете Василев. 

Идват на работа с кауза

Според него държавата трябва да бъде привлекателно място за ИТ специалисти, които да направят технологичен процес. Хората в държавната администрация идват да работят с кауза - България да бъде по-добро място за бизнес и за начин на живот, добави Иван Василев. 

Той посочи още, че финансовото състояние на държавата не е никак добро, като трябва да има нормализиране на възнагражденията в публичния сектор. 

Иван Василев обяви, че стъпка по стъпка ще приключи искането на различни документи при постъпване на работа - като трудова книжка или копие от дипломата за висше образование. Има много разпарчетосана информация, добави министърът.

Той изтъкна още, че в държавната админстрация има роднини на партийни лидери. 

Антон Иванов
