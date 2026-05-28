Вълна от надежда: Новото правителство тръгва с висок кредит на доверие и оптимизъм за икономиката

Промяната на политическата ситуация в страната, вследствие на изборите от 19 април, води до ръст в положителните нагласи за бъдещето на България – делът на оптимистите нараства с 5% спрямо предходния месец и достига 52%, докато 36% изразяват песимизъм.

Това показват данните от проучване на „Тренд“ по поръчка на „24 часа", посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и очкаванията за икономическото положение в страната. Изследването е реализирано в периода между 16 и 22 май 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1000 пълнолетни граждани.

52-рото Народно събрание започва своята работа със значително по-високо обществено доверие спрямо предходния парламент. Положителното отношение към работата му нараства значително - от 10% през април до 31% през настоящия месец.

Новосформираното правителство започва мандата си с 45% положително отношение, докато 36% изразяват негативно мнение. Кабинетът се ползва с подкрепата на близо девет от десет избиратели на „Прогресивна България“, както и на около една четвърт от гласуващите за ДПС, ДБ и ПП.

48% оценяват работата на президентската институция положително, а 33% отрицателно, като президентът също добавя 8 процентни пункта позитивни оценки спрямо предишния месец, отново свързано с новата политическа ситуация в страната. Одобрението не е концентрирано сред определени избиратели, а в различна степен обхваща електората на всички парламентарно представени сили. Най-висока оценка за президента се регистрира сред избирателите на „Прогресивна България“ – близо девет от десет. Положителна оценка дават още четири от десет гласуващи за ДПС и ПП, около една трета от избирателите на ДБ, както и една четвърт от симпатизантите на ГЕРБ и „Възраждане“.

Проведените на 19 април парламентарни избори се оценяват като честни от мнозинството българи (51%), докато 21% смятат, че са били нечестни. Съпоставката с предходните парламентарни избори през октомври 2024 г. показва по-позитивна оценка за организацията и провеждането на вота – 54% смятат, че изборите през април са били проведени по-честно, 22% не виждат разлика, а едва 6% са на мнение, че са били по-нечестни от предходните.

Подобряват се очакванията за икономическото положение в страната. Докато през април 18% очакват подобрение в следващата една година, през май делът на оптимистите нараства до 27%. Респективно, песимистичните нагласи намаляват – от 40% през април до 28% през настоящия месец.

Сходна динамика се наблюдава и по отношение на личното благосъстояние. Една четвърт от българите (25%) очакват подобрение на жизнения си стандарт през следващата година – с 6% повече спрямо април. Делът на очакващите влошаване намалява до 27% при 34% месец по-рано.