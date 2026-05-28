След свада между близки: Шофьор блъсна мъж и избяга

След свада между близки шофьор блъсна с колата си мъж, остави го в безпомощно състояние на платното и избяга. Това съобщават от ОДМВР-Шумен.

26-годишен мъж от село Тодор Икономово е задържан в полицейския арест за нанесена телесна повреда на 53-годишен от същото село. Малко след 19:30 часа на 26 май в дежурната част на областната дирекция е приет сигнал за мъж, който лежи на пътното платно.

Насочени към село Тодор Икономово са полицейски екип на РУ- Каолиново и на ЦСМП. На място било установено, че след възникнал скандал между близки, 26-годишен мъж блъснал 53-годишен с лек автомобил Фолксваген “Поло“ с шуменска регистрация.

Водачът напуснал мястото на произшествието. Малко по-късно е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление на РУ- Каолиново.

Пострадалият е откаран за преглед в шуменската болница, където е установена черепно-мозъчна травма. Настанен е за лечение в болничното заведение с опасност за живота.

Случаят е докладван на дежурен прокурор в Окръжна прокуратура- Шумен. Действията по разследването по образуваното досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 342 ал. 1 от НК продължават под надзора на прокуратурата.

