Над 10 кг дрога и двама задържани: Акция на полицията в Бургас

На 27.05.т.г. около 17.00 ч. във фургон, разположен в частен имот в местност “Бадемите“ край кв. “Черно море“ служители от отдел “Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас съвместно със служители от сектор “Специални тактически действия“ към ОДМВР - Бургас задържали 38 годишен криминално проявен и осъждан мъж и 20 годишна жена. Намерени и иззети са : девет еднокилограмови торби със суха зелена растителна маса (марихуана), две торбички с множество свивки със суха зелена растителна маса (марихуана) всяка с тегло от по 100 гр., бяла твърда бучка с неправилна форма с тегло от около 200 гр., торбичка с три бучки бяло твърдо кристалообразно вещество с общо тегло от около 300 гр., бяло прахообразно вещество с тегло 170 гр., пликче с жълтеникаво кристалообразно вещество с тегло 1 гр., торбичка с малко количество суха тревна маса и твърди кристалообразни вещества с тегло от 1, 200 кг.

Не само дрога, но и незаконни патрони

Снимка МВР

Общото количество на иззетите наркотични вещества са, както следва :

- суха зелена тревна маса (марихуана) с общо тегло около 9,5 кг.

- кристалообразно вещество (метамфетамин) кристал - около 1,8 кг.

- бяло прахообразно вещество (кокаин) с общо тегло около 250 грама и

- суха зелена маса (друсан чай) с тегло около 0,5 кг.

Намерени и иззети са два мобилни телефона и електронна везна. Извършено е и претърсване в дома на 38 годишния бургазлия, разположен в кв. “Рудник“, откъдето са иззети : общо 150 ловни патрони, 12-ти калибър.

Мъжът и 20 годишната му приятелка са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава от служители на отдел «Криминална полиция» и Пето Районно управление - Бургас.

