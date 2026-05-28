Божанов и Мирчев отново задминават Борисов по рейтинг, Радев е еднолично на върха (СНИМКИ)

28 май 2026, 9:58 часа 740 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Правителството на Румен Радев с летящ старт от 50% доверие и 24% недоверие. Това сочат данните от проучване на „Маркет ЛИНКС“, проведено в периода 16-27 май по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1008 души. Изследването е съфинансирано от bTV и „Маркет ЛИНКС“.

"Всички резултати говорят много ясно за това, че централната фигура на г-н Радев движи политическия капитал на това ново управление. За момента нищо друго може да се каже, че има съществен принос", каза социологът Добромир Живков. Той допълни, че в първите седмици на управлението този феномен за момента се втърдява.

На този фон доверието на кабинета „Гюров“ през май е 28% срещу 41% недоверие. През април доверието към служебното правителство е 20%. "През април имахме спад заради анонсираното споразумение с Украйна. Скокът през май ние тълкуваме като оценка за организация на изборите. Точно това според нас е основният фактор, който води до тази рязка промяна", коментира Живков.

Доверие в лидерите

През май доверието в парламента е 19% срещу 53% недоверие.

"Тук "не огрява" фигурата на Румен Радев в парламента и затова картината е наистина различна", коментира социологът.

Рейтингът на политическите лидери е подреден по нетен ред, т.е. това е съотношението между доверие и недоверие в съответните политически лидери, уточни Живков.

Доверието в Румен Радев е 56% срещу 22% недоверие. Лидерите на „Демократична България“ Божидар Божанов се ползва с 10% доверие срещу 59% недоверие, а Ивайло Мирчев – с 9% доверие срещу 65% недоверие.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов получава 11% доверие срещу 68% недоверие, лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е с 13% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е с 13% доверие и 77% недоверие. Атанас Атанасов от „Демократична България“ е със 7% доверие срещу 72% недоверие, а лидерът на ДПС Делян Пеевски е с 8% доверие и 88% недоверие.

Това управление е натоварено с много високи очаквания. Въпросът е, че ако тези очаквания не бъдат удовлетворени, то ще се получи една сериозна имплозия. Вероятно тя не би била бърза, а плавна, но все пак тези очаквания трябва да бъдат удовлетворени в някаква степен. Обществената реакция няма да закъснее“, на мнение е Добромир Живков.

Проучването на „Маркет ЛИНКС“ е проведено в периода 16-27 май по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1008 души. Изследването е съфинансирано от bTV и „Маркет ЛИНКС“.

Графики: bTV и "Маркет линкс"

Бойко Борисов Румен Радев Демократична България Ивайло Мирчев Божидар Божанов
Ивайло Илиев Редактор
