Левът излиза от обращение

България се намира в последните дни от прехода към новата си официална валута – еврото. След месец на едновременно обращение на левове и евро, процесът по изтегляне на левовете от ежедневните разплащания навлиза в своята заключителна фаза. От 1 февруари 2026 г. левът престава да бъде законно платежно средство, с което ще завърши периода на подготовка и преминаване към единната европейска валута.

През едномесечния период на двойно обращение гражданите и бизнесът имаха възможност да извършват плащания в брой както в левове, така и в евро, като рестото се връщаше само в евро, освен при липса на наличности. Това позволи постепенно и организирано изтегляне на левовите банкноти и монети от обращение, без резки промени в ежедневните разплащания. Към края на януари левът все по-рядко участва в разплащанията в страната, а приложим остава единствено за целите на обмяната.

След приключването на периода на двойно обращение левовите банкноти и монети ще могат да се обменят в банките, пощенските клонове, където няма банки, и в Българската народна банка (БНБ) по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева. Гражданите разполагат с достатъчно време да подменят наличните левови средства, без да губят стойността им. До юни месец включително обмяната на левове в банките и пощенските клонове ще се осъществява без такси, а БНБ ще обменя без такси безсрочно.

Финансовата система, търговските разплащания и административните процеси вече са напълно организирани около новата валута, а за гражданите това означава редица ползи като по-голяма яснота и предвидимост в управлението на личните бюджети, по-бързо сравнение на цени, улеснение при пътувания и електронни плащания в рамките на Европейския съюз.