Принц Хари е гневен заради нова биография за него

15 март 2026, 12:02 часа
Принц Хари е гневен заради нова биография за него

Като "безумна конспирация" определи нова биография на принц Хари негов говорител, предаде "Ройтерс". В изданието, с автор Том Бауър, се твърди, че кралица Камила е казала, че принцът е с "промит мозък" от съпругата му Мегън Маркъл.

Хари и Мегън са в обтегнати отношения с британското кралско семейство, откакто се оттеглиха от официалните си задължения през 2020 г. и се преместиха да живеят в Калифорния, но продължават да привличат огромен интерес както във Великобритания, така и в чужбина.

Повече за противоречивата биография на принц Хари

Още: Хари се завръща у дома? Кейт Мидълтън с мижав интерес

В откъси от новата си книга, публикувани във вестник "Таймс", авторът Том Бауър, написал редица биографии за представители на кралското семейство, посочва, че конфликтът между двойката и останалите членове на кралската фамилията е започнал малко след бляскавата им сватба през 2018 г.

Сега херцогът и херцогинята на Съсекс почти не поддържат връзка с останалите членове на кралското семейство, а през последните години Хари рядко се вижда с баща си, крал Чарлз Трети.

Бауър пише, че по-големият брат на Хари – принц Уилям, и съпругата му Кейт са били разтревожени от влиянието на Мегън върху него и са я възприемали като заплаха.

Още: Принц Хари призна: Животът на Меган е абсолютна мизерия

"Мегън е промила мозъка на Хари", казала Камила, мащехата на принца, на свой приятел, според автора.

Според публикуваните откъси Хари бил също шокиран от позорното падение на чичо си Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който загуби всички свои титли и беше изгонен от дома си заради връзките си с покойния осъден американски сексуален престъпник Джефри Епстийн. Хари се опасявал, че брат му може по сходен начин на практика да го отстрани от семейството, отбелязва Ройтерс.

В необичайно остра реакция говорител на Хари и Мегън заяви, че коментарите на Бауър "отдавна са преминали границата между критика и обсебване".

"Онези, които се интересуват от фактите, ще потърсят информация другаде; тези, които търсят безумни конспирации и мелодрама, знаят точно къде да ги намерят", се казва в изявлението.

Бъкингамският дворец отказа коментар от името на крал Чарлз и кралица Камила. Не последва реакция и от представители на принц Уилям и Кейт, пише Ройтерс.

Източник: БТА

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
