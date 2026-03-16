Революционно: ChatGPT създаде ефективна ваксина против рак

16 март 2026, 1:57 часа 430 прочитания 0 коментара
Мъж на име Пол Конингъм успешно разработи "персонализирана мРНК ваксина срещу рак "с помощта на ChatGPT, която е намалила с 50% тумор с размерите на тенис топка в скакателната става на кучето му". Мартин Смит, доцент по компютърна биология и директор на Центъра за геномика "Рамачиоти" в Университета на Нов Южен Уелс, си помислил: "Ако можем да направим това за куче, защо да не го приложим за всички хора с рак? Това дава надежда на много хора и е нещо, което с ентусиазъм се опитваме да преследваме тук."

И така, как г-н Конингъм създаде успешна мРНК ваксина за лечение на рака на кучето си Роузи? Просто казано, той не работи сам. Конингъм е технологичен предприемач от Сидни със 17-годишен опит в машинно обучение и анализ на данни, и след като харчи хиляди долари за химиотерапия и операции, той се обръща към ChatGPT, за да измисли план за действие за лечение на рака на Роузи. ChatGPT го насочва към Центъра за геномика "Рамачиоти" към Университета на Нов Южен Уелс, където той успява да направи секвениране на ДНК-то на кучето и да идентифицира мутациите, свързани с рака.

Персонализирана ваксина

След като харчи 3000 долара за ДНК секвениране, Конингъм пуска данните през "цяла поредица от различни процеси, за да открие тези мутации, а след това използва други алгоритми, за да намери лекарства за лечение на рака", включително AlphaFold. Въз основа на тази информация той и UNSW успяват да открият лекарство, което би могло да лекува рака, но единственият му доставчик "отказа да го предостави за употреба по хуманитарни съображения". Този отказ подтиква разработването на персонализирана ваксина и с помощта на Пал Тордарсон, директор на института за РНК към UNSW, е създадена формула от половин страница. Тордарсон посочва пред "The Australian", че "това е първият път, когато персонализирана ваксина срещу рак е разработена за куче" и че "Роузи ни учи, че персонализираната медицина може да бъде много ефективна и да се прилага в кратки срокове с помощта на мРНК технологията".

След получаване на етично одобрение за употреба на ваксината (което отнема три месеца), тя е приложена през зимата на 2025 г. и успешно подобрява здравето на кучето. С намаляване на половината от целевата туморна маса, Конингъм заявява: "Нямам илюзии, че това е лек, но вярвам, че това лечение е спечелило на Роузи значително повече време и качество на живот.", пише още "Hot Hardware".

Яна Баярова
ваксина рак куче ChatGPT
