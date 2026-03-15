Има отличителна миризма, но действа безотказно: Натурално средство изтребва вредителите по овошките

През пролетта много организми оживяват, включително и не толкова очаквани вредители. Огладнели след зимата, те често започват да атакуват млади листа, пъпки и плодни пъпки. Преди да прибегнете до химически пестициди обаче, си струва да опитате естествен метод за борба с вредителите – спрей с катран с интензивен аромат, който ефективно отблъсква неканените гости. Как да го приложите и кога е най-подходящото време за употреба? Ще ви дадем няколко съвета.

Вредителите се пробуждат в градината през пролетта

С повишаването на външната температура бавно започват да се появяват не само растения и опрашващи насекоми, но и вредители. В зависимост от вида, те могат да зимуват като яйца, ларви и възрастни, например под кората на дърветата или в пукнатини, в основата на пъпките, върху паднали листа или дори под земята.

Още: Градинският хибискус ще цъфти непрекъснато през цялото лято, ако започнете да торите през март

Активността им започва да се увеличава при температури над 6-10°C. Списъкът с вредители по овощните дървета е дълъг, но най-сериозните заплахи включват:

Ябълков молец (Cydia pomonella)

Той атакува ябълкови, крушови, сливови и черешови дървета, като се заравя в плодовете. Причинява щети, като замърсява месестата част с изпражнения и коприна, причинявайки преждевременно окапване на плодовете (загуби на добив до 80%). Зимува като гъсеници в пашкули под кората на дърветата, в пукнатини на ствола или в почвата.

Още: Резитба на овошките през пролетта: Кога и как се прави

Ябълков молец (Anthonomus pomorum)

Той атакува предимно ябълкови и крушови дървета, хранейки се с цветни пъпки. Ларвите поглъщат вътрешността на пъпките, причинявайки тяхното умиране и окапване (загуби на добив до 90% в млади овощни градини). Зимува като възрастен, най-често в пукнатини и цепнатини в кората.

Плодов паяжинист акар (Panonychus ulmi)

Атакува ябълкови, крушови и други костилкови овощни дървета. Той изсмуква сок от листата, причинявайки сребристи петна и преждевременно окапване на листата, което силно отслабва дърветата. Презимува като яйца по листата и плодните стъбла или под кората на дърветата.

Още: Как и кога да подрежете крушата, така че да има богата реколта

Ябълкова листна въшка (Aphis pomi)

Атакува ябълковите и крушовите дървета, колонизирайки младите филизи и листа. Деформира филизите, причинява извиване на листата и отслабва растежа, насърчавайки развитието на патогенна саждиста плесен. Презимува като черни яйца в основата на пъпките и по дървесните филизи.

Ябълкова листна въшка (Dysaphis plantaginea)

Атакува ябълковите дървета, предпочитайки върховете на филизите и младите листа. Причинява тежки деформации, червени петна и окапване на листата, пренасяйки вируси. Презимува като яйца, скрити в пукнатини в кората и в основата на дървесните пъпки.

Още: Присаждане на овощни дървета: Как да присадим ябълкови и крушови дървета към издънка?

Естествен еликсир срещу вредители

В началото на пролетта, когато температурите се задържат около 10°C, си струва да започнете естествена борба с вредителите по овощните дървета. Пръскането с брезов катран е добър вариант – това е гъсто, тъмно и лепкаво вещество, известно още като дървесен катран.

Катранът отблъсква вредителите с острата си, отличителна миризма, като същевременно маскира естествената миризма на растенията, което ги прави трудни за откриване от насекомите. Той също така има антисептични, бактерицидни и фунгицидни свойства. Как да приготвите ефективен, натурален спрей? Ще ви трябват:

1 супена лъжица чист брезов катран

Още: Какво и как да засаждате под овощните дървета? Тези растения не само защитават, но и увеличават реколтата

течен сапун

10 литра чиста вода

голяма кофа

Брезовият катран е мазна течност и не се разтваря самостоятелно във вода, така че първо трябва да се смеси добре със сапун. Едва след получаване на хомогенна емулсия може да се излее в кофа, да се покрие с вода и да се разбърка. Приготвеният разтвор е готов за пръскане. Препоръчително е третирането да се повтаря на всеки две седмици, докато дърветата започнат да се разлистват.

Кои растения трябва да се пръскат с брезов катран?

Спреят с брезов катран може да се използва върху овощни дървета като ябълки, круши, сливи, череши и вишни. Силният му аромат и лепкава консистенция създават защитна бариера върху стволовете и клоните, отблъсквайки гореспоменатите вредители и предотвратявайки гъбични инфекции. Пръскането е най-добре да се извършва в началото на пролетта или есента, за предпочитане след като листата са опадали.

Този естествен спрей е ефективен и върху други овощни дървета и храсти, като кайсии, праскови, малини, цариградско грозде и касис. Катранът помага за предпазване от бактериален рак, кафяво гниене и изсъхване на стъблата благодарение на своите антисептични и бактерицидни свойства. Избягвайте обаче използването му върху млади разсади или листа на растенията, тъй като може да ги повреди – най-добре е да се съсредоточите върху стволовете.