Ейми Мадиган грабна "Оскар" за поддържаща женска роля в "Оръжия"

Ейми Мадиган получи наградата "Оскар" за превъплъщението си във филма "Оръжия" на тазгодишната церемония, а отличиео бе връчено от миналогодишната носителка Зоуи Салдана. Това е нейна първа статуетка и втора номинация в кариерата ѝ. В категория "Най-добра актриса в поддържаща роля" на 98-ите отличия на Американската академия бяха номинирани още Ел Фанинг за "Сантиментална стойност", Инга Ибсдотер Лилеас за "Сантиментална стойност", Теяна Тейлър за "Битка след битка" и Вунми Мосаку за "Грешници".

Водещ и тази година на церемонията по връчването на наградите "Оскар" е комикът Конан О'Брайън, който вече може да се смята за ветеран в тази област.

Снимка: Getty Images

Изненади и разочарования

По традиция и тази година номинациите за наградите "Оскар" поднесоха своя дял от изненади и пропуски, предаде Асошиейтед прес. След силна година за киното, сериозните ограничения на номинациите за отличията на американската Академия за кинематографично изкуство и наука неизбежно доведоха до някои големи пропуски. Една от най-големите изненади беше, че въпреки очакванията да получат номинации за "Оскар", Ариана Гранде и Пол Мескал не намериха място сред претендентите в актьорските категории. В някои случаи обаче това означаваше място за дългоочаквано признание, както при Делрой Линдо, който получи първата си номинация за поддържащата си роля в "Грешници".

