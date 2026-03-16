Зеленски: Само за ден страните в Близкия изток изстреляха повече ракети "Пейтриът", отколкото ние за цялата война дотук

За да се защитят от ирански дронове, страните от Близкия изток и Съединените щати се нуждаят от украински дронове-прехващачи, а не от оскъдни противовъздушни ракети. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за CNN. В началото на март, на фона на войната с Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските военни може да нямат достатъчно оръжия, тъй като неговият предшественик Джо Байдън уж е прехвърлил твърде много оръжия на Украйна. Предвид това, журналист попита дали Зеленски е обезпокоен от изявленията на Тръмп, тъй като те „създават впечатление“, че президентът на САЩ е разстроен от Украйна и нейния лидер лично.

Още: Зеленски отговори на Тръмп за това, че нямал нужда от украинските дронове

„Честно казано, не знам. Само разглеждам фактите. Страните от Близкия изток и Съединените щати трябва да засилят сигурността си преди всичко. Те се нуждаят от прехващачи за борба с дронове. Това са нови технологии – наши технологии“, отговори Зеленски.

Още: Зеленски: Тръмп се отнася с мен бащински, но аз си имам родители. Истинският ми приятел сред лидерите е друг (ВИДЕО)

Той подчерта, че Украйна никога не е получавала дронове-прехващачи от Съединените щати и дори не ги е поискала, защото това е напълно нова технология. „Получихме ракети „Пейтриът“ и сме благодарни на Америка за това, че ни прехвърли определен брой от тези ракети. Но в същото време искам да подчертая, че нашите партньори в Близкия изток имаха повече ракети за системите „Пейтриът“, отколкото ние получихме от САЩ и Европа през цялата война. Те използваха повече ракети. По време на първата атака – през първите 24-36 часа – те използваха над 800 ракети „Пейтриът“. Това е повече, отколкото имахме през всички предходни месеци“, добави украинският президент.

Какво още каза Зеленски?

Зеленски е категоричен, че конфликтът в Близкия изток позволява на Путин да печели милиарди долари поради рязкото покачване на цените на петрола. Само за две седмици от войната в Иран Русия е получила приблизително 10 милиарда долара допълнителни приходи. Зеленски подчерта, че това засилва увереността на Путин в необходимостта от продължаване на войната и призова Съединените щати да увеличат натиска върху Русия.

Още: Зеленски към депутатите: Ако не служите в парламента, ще служите на фронта

Зеленски заяви също, че възобновяването на нефтопровода „Дружба“ на практика означава облекчаване на санкциите срещу Русия, тъй като означава възобновяване на износа на руски петрол за Европа. Той подчерта, че основният въпрос не е времето за ремонти, а дали Европа е готова да купува отново руски петрол, и предупреди, че исканията за възобновяване на транзита под заплаха от прекъсване на военната помощ изглеждат като изнудване.

Още: Зеленски: Ето как бих искал да ме запомнят украинците (ВИДЕО)