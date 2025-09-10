Мисия на МВФ пристигна в България и проведе среща с Теменужка Петкова

Започна редовната годишна мисия на Международния валутен фонд (МВФ) в България, като началото бе дадено с откриваща среща с министъра на финансите Теменужка Петкова, съобщиха от пресцентъра на финансовото ведомство. Екипът, воден от Фабиан Борнхорст, е на посещение в България в периода от 10 до 23 септември 2025 година, като визитата е по член IV от Учредителния договор на институцията.

Цел на мисията на МВФ

По време на срещите ще бъдат дискутирани актуални въпроси, свързани с икономическото и финансово развитие на страната, прилаганите политики и бъдещи перспективи, както и изпълнението на основната национална стратегическа цел – въвеждане на единната европейска валута, се посочва в съобщението на финансовото министерство.

За целта представителите на МВФ ще проведат срещи освен с експерти от Министерството на финансите, а също така и с Българската народна банка, други държавни институции, частния сектор и неправителствени организации.

Експертна мисия на МВФ начело с Фабиан Борнхорст посети България и през февруари тази година, когато бяха обсъдени текущите макроикономически процеси и актуалната икономическа конюнктура.

На 3 септември започна и мисия на МВФ в Румъния, като посещението има за цел да направи редовен годишен анализ на румънската икономика.

