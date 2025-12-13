Войната в Украйна:

13 декември 2025, 07:00 часа 188 прочитания 0 коментара
Българинът, който свали ските след олимпийските игри и обу бутонките, за да играе на две световни първенства

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Колко често чувате за атлет, който представлява страната си в два коренно различни спорта по едно и също време? И не само я представлява, ами на олимпийско и световно ниво. Той не просто остави ските, за да играе на световни първентва. Той беше толкова добър в това, което прави, че днес има стадион, кръстен на него. Името му е Александър Шаламанов – представлявал България на зимни олимпийски игри и на две световни първенства. В същото време толкова верен на Славия, че днес стадионът на „белите“ носи неговото име.

Алекснадър Шаламанов започва в Левски, а после преминава през Славия и ЦСКА

Това, че стадионът в Овча Купел, носи името на Александър Шаламанов, изобщо не е случайно. Шами, какъвто е прякорът на Шаламанов, е роден на 4 септември 1941 г. в Бояна, в района на София. Той израства в спортно семейство, където да си спортист не е просто хоби, а начин на живот. Футбол тренира още от детските си години и въпреки лошите условия, той не се отказва. Александър Шаламанов започва в Левски, където Коце Георгиев му е треньор. На него Шами до последно е признателен за всичко научено. През 1958 г. минава през школата на Славия, а когато влиза в казармата преминава в юношеските формации на ЦСКА.

Александър Шаламанов

Шами има един отбор в неговото сърце – Славия

През сезоните 1960/61 и 61/62 е включван в групите на мъжкия отбор, но така и не прави дебюта си в „А“ група. През сезон 1962/63 най-накрая започва да играе мъжки футбол, като записва 3 мача за ЦСКА. Предпочитаната му позиция е десен бек и се отличава с техника и добър прочит на играта. И въпреки че треньорът на „червените“ по онова време – Крум Милев, го харесва много, той има един отбор в сърцето си – Славия. Той от малък е славист, като всички момчета в квартала.

Александър Шаламанов играе за Славия цели 12 години

През 1962 г. облича бялата фланелка и не я сваля до края на футболната си кариера през 1974 г. За него Славия не е просто отбор, а кауза. Цели 12 години защитава цветовете на „белите“, като изиграва 262 мача в „А“ група, в които вкарва 10 гола. В европейските клубни турнири е изиграл 26 мача, в които е отбелязал 1 гол. 16 срещи за КНК и 10 за Купата на УЕФА, където идва и попадението му. През 1967 г. стига и до полуфинал за КНК. Неслучайно днес стадионът в Овча Купел е кръстен на него.

Александър Шаламанов

Шаламанов представлява България на зимни олимпийски игри и две световни първенства

Преди да представлява България на световната футболна сцена, той го прави на олимпийската. През 1960 г. в САЩ на зимната олимпиада в е отбора по ски. Печелил е и две републикански титли - в слалом и в гигантски слалом. Скиорската си кариера прекратява през 1965 г., а още следващата година играе на Световното първенство по футбол в Англия. Участва в 2 мача и дори е избран в разширения състав на идеалния отбор. През 1970 г. записва и второто си участие на световно първенство, като този път играе в 3 мача. За националния отбор на България Шаламанов записва цели 42 срещи, в които вкарва 1 гол.

Шами се отличава с куп лични и отборни успехи

Със Славия Александър Шаламанов веднъж завършва втори в „А“ група – през 1967 г. и 5 пъти взима бронзовите медали. Печели Купата на Съветската армия през 1975 г., а през 1972 остава на второ място. С ЦСКА е шампион през сезон 1960/61. Става два пъти спортсмен №1 на България – 1967 г. и 1973 г. и два пъти футболист №1 на България – 1963 г. и 1966 г. За жалост Шами ни напусна през 2021 г. на 80-годишна възраст.

Автор: Николай Илиев

