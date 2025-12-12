Официално: Руската централна банка съди Euroclear, която държи огромна част от замразените ѝ активи

Централната банка на Русия заяви на 12 декември, че плановете на Европейския съюз да използва нейните замразени активи за заем, с който да финансира Украйна, са незаконни и че си запазва правото да използва "всички налични средства", за да защити интересите си. В отделно изявление централната банка обяви, че завежда дело срещу финансовата институция Euroclear. Тя е базирана в Брюксел и държи по-голямата част от активите (около 185 млрд. евро), замразени на територията на ЕС.

Именно заради подобни действия от страна на Москва властите в Белгия отказват към момента да съдействат на Европейската комисия с предаване на руските замразени активи за т.нар. "репарационен заем". Целта на ЕК е да осигури кредит от 210 млрд. евро за Киев - за оръжия, възстановяване и запълване на бюджетния дефицит, пред който е изправена Украйна. Той трябва да се основава на обездвижените авоари на Руската централна банка в ЕС. Около 25 млрд. евро от тях са извън Белгия, като най-много са във Франция - 18 млрд.

Русия съди Euroclear в Москва

Руската централна банка завежда дело срещу Euroclear в съд в Москва за действия, които според нея са увреждащи и засягат способността ѝ да разполага със средствата и ценните си книжа.

Снимка: iStock

„Механизмите за пряко или непряко използване на активите на Банката на Русия, както и всякакви други форми на неразрешено използване на активите на Банката на Русия, са незаконни и противоречат на международното право, включително нарушават принципите на суверенния имунитет на активите“, заяви банката.

Euroclear, белгийското правителство и Европейската комисия засега не са коментирали.

Централната банка на Руската федерация се позова на прессъобщение на Комисията, публикувано на 3 декември, в което се очертават две решения за подкрепа на финансовите нужди на Украйна през 2026 и 2027 г. Съгласно едно от тези решения ЕК ще може да заема парични наличности от финансови институции в ЕС, които държат замразени активи на руската централна банка, за да отпусне заем за репарации на Украйна. Руските власти многократно са заявявали, че подобни действия ще срещнат „най-сурова реакция“.

Правителствата на Европейския съюз искат да се споразумеят в петък да замразят активите на Руската централна банка, блокирани в Европа, за толкова дълго, колкото е необходимо, като по този начин се премахне необходимостта от гласуване за подновяване на замразяването на всеки шест месеца, казват дипломати от ЕС, цитирани от Reuters.

Руската централна банка заяви, че изпълнението на такива планове ще бъде оспорено в „национални съдилища, съдебни органи на чужди държави и международни организации, арбитражни съдилища и други международни съдебни инстанции, последвано от изпълнението на съдебни решения на територията на държавите членки на ООН“.

