Лайфстайл:

Прогноза за времето - 13 декември 2025 г. (събота)

13 декември 2025, 01:55 часа 442 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 13 декември 2025 г. (събота)

Днес на много места в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, като около и след обяд видимостта временно ще се подобрява, а облачността ще се разкъса. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 6° и 11°, малко по-ниски в районите с трайна мъгла, в София – около 7°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още ще се повиши, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.

Облачно по морето

По Черноморието ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Източник: НИМХ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес