Уиткоф в Берлин за ключови разговори със Зеленски и европейски лидери

Пратеникът на САЩ Стив Уиткоф ще се срещнe през уикенда с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Берлин, съобщи АФП, като се позова на представител на Белия дом. В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, предаде Ройтерс, като се позова на американски служител.

ОЩЕ: Без обяснение: Отмениха срещата за мирния план за Украйна в Париж

Важна среща

Решението да бъде изпратен Уиткоф, който ръководи преговорите с Украйна и Русия относно американско мирно предложение, подчертава нарастващата спешност за Вашингтон да преодолее оставащите разногласия с Киев по условията на плана.

Очаква се да присъстват още френският президент Еманюел Макрон, британският министър-председател Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.

В четвъртък Белият дом заяви, че Тръмп ще изпрати официален представител на срещата само ако прецени, че има шанс да бъде постигнат напредък в преговорите за мир. "Ще видим дали ще присъстваме на срещата. Ще присъстваме на срещата в събота в Европа, ако смятаме, че има добри шансове. И не искаме да губим много време, ако смятаме, че шансовете са малки", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

ОЩЕ: Зеленски направи Путин на пух и прах: Снима се в "превзетия" от руснаците Купянск (ВИДЕО)

"Работна група за гаранциите за сигурност за Украйна ще се събере за преговори в Германия", каза в петък украинският президент Володимир Зеленски. "От украинска страна групата ще бъде ръководена от генерал Андрий Гнатов и в нея ще участват представители на армията, разузнавателните служби и силите за сигурност", написа Зеленски в Telegram.