Кабинетът подаде оставка:

Уиткоф в Берлин за ключови разговори със Зеленски и европейски лидери

13 декември 2025, 07:50 часа 504 прочитания 0 коментара
Уиткоф в Берлин за ключови разговори със Зеленски и европейски лидери

Пратеникът на САЩ Стив Уиткоф ще се срещнe през уикенда с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Берлин, съобщи АФП, като се позова на представител на Белия дом. В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, предаде Ройтерс, като се позова на американски служител.  

ОЩЕ: Без обяснение: Отмениха срещата за мирния план за Украйна в Париж

Важна среща

Решението да бъде изпратен Уиткоф, който ръководи преговорите с Украйна и Русия относно американско мирно предложение, подчертава нарастващата спешност за Вашингтон да преодолее оставащите разногласия с Киев по условията на плана.

Очаква се да присъстват още френският президент Еманюел Макрон, британският министър-председател Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц.

В четвъртък Белият дом заяви, че Тръмп ще изпрати официален представител на срещата само ако прецени, че има шанс да бъде постигнат напредък в преговорите за мир. "Ще видим дали ще присъстваме на срещата. Ще присъстваме на срещата в събота в Европа, ако смятаме, че има добри шансове. И не искаме да губим много време, ако смятаме, че шансовете са малки", заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Зеленски направи Путин на пух и прах: Снима се в "превзетия" от руснаците Купянск (ВИДЕО)

"Работна група за гаранциите за сигурност за Украйна ще се събере за преговори в Германия", каза в петък украинският президент Володимир Зеленски. "От украинска страна групата ще бъде ръководена от генерал Андрий Гнатов и в нея ще участват представители на армията, разузнавателните служби и силите за сигурност", написа Зеленски в Telegram. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
мирни преговори Володимир Зеленски война Украйна мирен план Стив Уиткоф
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес