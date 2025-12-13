Почина британска писателка, автор на семейни саги

Британската писателка Джоана Тролъп почина на 82-годишна възраст, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА. Тролъп е известна със своите семейни саги, които разказват за живота в провинциална Англия. Писателката е далечна потомка на известния викториански романист Антъни Тролъп, е авторка на около четиридесет книги, някои от които е написала под псевдонима Каролайн Харви.

За смъртта на Тролъп в дома ѝ в Оксфордшър съобщиха двете й дъщери, новината потвърди и нейният агент. „С голяма тъга научихме за смъртта на Джоана Тролъп, една от най-обичаните ни, аплодирани и ценени романистки“, каза нейният агент Джеймс Гил.

Издателите ѝ „Пан Макмилън“ (Pan Macmillan) също изразиха почитта си към авторката и я определиха като „духовна, мъдра и съпричастна“. „Тя ни остави едно прекрасно наследство от увлекателни и проницателни социални наблюдения, описвайки семейните динамики с топлина, интелигентност и остро чувство за човешките слабости“, написаха от издателството.

Сред романите на Джоана Тролъп са „Чуждите деца“, „Жените на синовете й“, „Семейство“. Те разказват за взаимоотношенията и събитията в живота на фамилии от средната класа в английската провинция. Творбите на Тролъп най-често разглеждат теми за осиновяване, развод и смесени семейства.

През 2019 г. Джоана Тролъп е обявена за Командор на Ордена на Британската империя от кралица Елизабет Втора (1926-2022) за заслугите ѝ към литературата.