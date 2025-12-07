Спорт:

Осигурителната вноска не се вдига през 2026, но това се променя от 2027: НОИ утвърди новия проектобюджет

07 декември 2025, 14:10 часа 108 прочитания 0 коментара
Осигурителната вноска не се вдига през 2026, но това се променя от 2027: НОИ утвърди новия проектобюджет

На свое заседание на 7 декември 2025 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната. "В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения", обявиха от пресцентъра на НОИ.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание. В понеделник сутринта ще бъде проведен Национален тристранен съвет, след което идва заседание на правителството и в ранния следобед на 8 декември в парламента се очаква да бъде внесен Закона за държавния бюджет за 2026 г., съобщи преди дни финансовият министър Теменужка Петкова.

Снимка: БГНЕС

Осигурителните вноски в новия бюджет

Припомняме, че работодатели, синдикати и правителство се споразумяха за параметрите около новия бюджет, след като старият бе изтеглен след масовите протести в страната, събрали десетки хиляди граждани. В новия проект, който вече беше публикуван от Министерството на финансите в 23:57 ч. в петък вечер, няма да има увеличение на осигурителната пенсионна вноска с 2 процентни пункта от 1 януари 2026 г. Правителството обаче се връща към първоначално заложеното в пролетната средносрочна бюджетна прогноза - увеличение на две стъпки от 2027 и 2028 г. 

От 1 януари 2027 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с 1 процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с още два процентни пункта.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, колкото ще е минималната заплата. Стъпките за увеличение на максималния осигурителен доход малко се забавят. Вместо 2352 евро той ще бъде 2300 евро от 1 януари, за 2027 г. ще стане 2505 евро, а за 2028 г. - 2659 евро. Само едно обезщетение се увеличава, както беше и в първоначалния бюджет - това за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), което ще бъде 460,17 евро, като ще запази този размер и през следващите две години. Запазено е и повишението на процента, който майката получава заедно със заплатата си, ако се върне през втората година на детето на работа - от 50 на 75% от обезщетението.

Днес НЗОК също трябва да одобри на надзор новите параметри в бюджет 2026.

Димитър Радев
