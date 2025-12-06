Бюджет 2026 vol. 2: Увеличението на осигуровки само се отлага за 2027 г.

При нова вълна от недоволство в социалните мрежи и критики с възмущение, че управляващото мнозинство крие последните варианти на бюджетните закони, ревизираният проект на бюджет 2026 бе публикуван от министерството на финансите в 23:57 часа в петък вечер.

Намеренията на правителството са в понеделник, 8 декември, да се свика тристранка, след нея проектите да минат през Министерския съвет и да бъдат внесени веднага в парламента, за да се свика и бюджетна комисия. Това повтаря бързането от първия тур на бюджетната процедура, която предизвика многохилядни протести. Макар протестите да започнаха заради бюджета, техните искания далеч надхвърлят този въпрос и вече са срещу цялото управление, доминирано и лидирано от ГЕРБ и ДПС-НН в лицето на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Какво пише?

В проекта са отразени договорките между синдикати, работодатели и правителство, които вече станаха известни, сред които:

увеличение на осигуровката за пенсия няма да има;

правителството обаче се връща към първоначално заложеното в пролетната средносрочна бюджетна прогноза - увеличение на две стъпки от 2027 и 2028 г.

от 1 януари 2027 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с 1 процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с още два процентни пункта;

в отхвърления проект на бюджет на държавното обществено осигуряване беше предвидено догодина да се направи безпрецедентно за последните години увеличение с два процентни пункта, без никакви увеличения на обезщетения и без никакви реформи.

И още:

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, колкото ще е минималната заплата. Стъпките за увеличение на максималния осигурителен доход малко се забавят. Вместо 2352 евро, той ще бъде 2300 евро от 1 януари, за 2027 г. ще стане 2505 евро, а за 2028 г. - 2659 евро. Само едно обезщетение се увеличава, както беше и в първоначалния бюджет - това за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), което ще бъде 460,17 евро, като ще запази този размер и през следващите две години. Запазено е и повишението на процента, който майката получава заедно със заплатата си, ако се върне през втората година на детето на работа - от 50 на 75% от обезщетението, пише в. "Сега".

За осъвременяването на пенсиите е записано само, че ще се приложи швейцарското правило, а според първоначалния бюджет то даваше между 7 и 8 процента увеличение от 1 юли.

Държавната администрация

В доклада на министъра на финансите е потвърдена и договорката за увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 10% и отпадане на автоматичните механизми за определяне на възнагражденията в определени сектори, обвързани със средната работна заплата.

Тук обаче вече ясно е посочено, че политиката по доходите на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование се запазва, т.е. очевидно учителите ще бъдат извадени от отвързването на бюджетните заплати от средната, което осигуряваше двуцифрени увеличения в последните години. При тях особеното е, че връзката със средната заплата е по договорка, без да е записана в закон, както е при полицаите например.

В доклада на Теменужка Петкова е посочено и стартиране на програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30 млн. евро за 2026 г. Заплатите на младите лекари са друга оспорвана част от бюджетните закони, но предстои да се види какъв вариант последно е записан в бюджета на НЗОК за 2026 г.

Реформи ли?

Истински реформи за оптимизация на разходите не се виждат. Записан е обаче ангажимент, че в периода 2026-2028 г. Министерският съвет и кметовете на общини трябва да извършат оптимизация на общата численост на администрацията с не по-малко от 5500 щатни бройки, трайно незаети повече от шест месеца, разпределени пропорционално за периода. Така формулирана, тази цел изглежда твърде скромна на фона на критиките, че администрацията масово държи незаети бройки, за да ползва икономисаните средства за заплати за бонуси, пише още изданието.

Другата мярка за оптимизация на разходите предвижда през 2026 г. индивидуалните основни заплати на централните и териториалните органи на изпълнителната власт, както и на председателите на държавни агенции, държавни комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на МС и на техните заместници да се определят в размер на последната индивидуална основна заплата към 31 декември 2025 г., освен ако в закон не е предвидено друго. Тези служители ще получат промяна на заплатите си след 31 декември 2026 г. С други думи, правителството поема ангажимент да замрази заплатите на част от висшия ешелон на държавната администрация.

