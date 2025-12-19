Нова посока за еврото в края на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския долар отново е надолу, след решението на ЕЦБ да остави без промяна европейските лихви, като тази сутрин европейската валута отново е близо до нивото от 1,17 към американската. Като цяло през есента еврото бе достигнало до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари. Преди това обаче европейската валута беше на много високи нива към долара, невиждани от повече от четири години.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,172 долара или под нивото от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 19 декември /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1719 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 21 ноември, когато беше на ниво 1,1502 спрямо долара.

Още: За последно без България: ЕЦБ взе ключово решение за лихвите

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 декември - единната европейска валута бе със стойности от 1,18 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.