ГЕРБ промениха Конституцията: Божанов бяга от въпросите за сглобката и служебните кабинети

Промените в Конституцията, които бяха извършени по време на управлението на "сглобката" - ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, не са наедакватни. Сега се вижда, че има избор, който може да не е добър за президента, но преди държавния глава носеше еднолична отговорност за назначаваните служебни правителства. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред БНТ. Още: Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

Според него един от мотивите за промени в Конституцията е бил на ГЕРБ, а ПП-ДБ са искали редовното правителство да бъде и служебно. "Нашето предложение за промени в Конституцията беше друго, но мотивите за тази промяна в Конституцията бяха и договора с "Боташ", аргументира се Божанов защо се стигна до промяната в Основния закон и орязване функциите на президента по назначаване на служебния кабинет.

Той изтъкна, че договорът с "Боташ" на едно от служебните правителства на Румен Радев е бил проблем и заради това се е стигнало и до орязване функциите на държавния глава що се касае до избора на служебно правителство.

Божидар Божанов смята, че ГЕРБ не са осъзнали достатъчно до какво ще доведат промените в Конституцията.

По Великден ли ще се правят избори?

По думите му не е разумно на Великден по време на християнски празник да се правят предсрочни парламентарни избори. От думите на Божанов сната ясно, че ПП-ДБ няма да реди служебни министри в предстоящото служебно правителство. Кранчето на корупционния модел, с който се захранва купуването на гласове минава през различни схеми в държавата, посочи Божанов, като даде пример, че в последния момент се подготвя индекция с пари към общини на ДПС-Ново начало.

Според него служебното правителство трябва да гарантира, че методите за купуване на гласове няма да бъдат използвани на предсрочните избори.

Божидар Божанов добави още, че партийни листи не се редят с ултиматуми. "Така преговори се водят много трудно. Преговорите за листите не са започнали още, но не се водят с ултиматуми", каза Божанов по адрес на коалиционния им партньор от "Продължаваме промяната".

