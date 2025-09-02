Обрат с курса на еврото спрямо долара, пресече важна граница

Курсът на еврото претърпя обрат и тръгна в низходяща посока спрямо долара тази сутрин, като отново слезе под важната граница от 1,17 към американската валута. През август европейската валута имаше стабилен курс, като се задържаше близо до нивото от 1,17 към долара. А през месец юли еврото дори достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1698 долара или под курса от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 2 септември /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1715 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 август, когато беше на ниво 1,1535 спрямо долара.

Още: Рязка промяна в курса на еврото спрямо долара в началото на седмицата

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 22 август- единната европейска валута бе със стойности от 1,1737 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.